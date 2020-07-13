守信受益  诚信无价（财经观）

越来越多的企业受益于优质纳税信用，解决了融资难题、享受到政策优惠。可谓信用有价值，守信能受益
近日，河北税务和公安机关联手查处了河北三河市某商贸有限公司冒用15名在校大学生和其他5名社会人员身份信息案。经查实，涉案企业作为小规模纳税人，为达到少缴企业所得税的目的，冒用他人身份信息，虚列人员成本偷税。
依法纳税，是企业和公民应尽的义务。当前我国出台了一系列税收优惠政策，然而一些不法分子却趁机打起了歪主意，通过虚增成本、伪造员工工资等手段，冒用他人身份信息，以达到偷税目的。
铤而走险偷税，定将受到严厉处罚。偷税者图的是一时小利，其实他们不仅捡不到“芝麻”、还很可能会丢了“西瓜”。不久前，税务总局还组织开展了打击骗取疫情防控税收优惠等违法行为专项行动，严厉打击了一批无实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”，以及未具备条件只为骗取疫情防控税收优惠政策的“假申报”行为。截至5月底，各地税务部门共对1859户违法企业实施立案检查；移送公安机关1658户，抓捕虚开发票犯罪嫌疑人734名。多年来，我国逐步加大对税收违法犯罪行为的惩治力度，税务部门定期向全国信用信息共享平台推送税收违法“黑名单”等税务领域信用信息，并联合多部门实施守信联合激励、失信联合惩戒的行动，目的就是要让失信企业处处受限，守信企业一路畅通，帮助企业和个人树立诚信纳税意识。
纳税信用作为衡量企业信用的“试金石”，分量越来越重。优质的纳税信用记录不再是虚名，而是“真金白银”。近年来，税务部门将纳税信用信息对接社会信用信息，使守信企业在税收服务、融资授信、进出口等领域享受更多优惠和便利，优质的纳税信用正日益成为企业持续快速发展的“金名片”。近期出炉的2020年全国纳税信用评价结果显示，A级企业数量较快增长，C级和D级企业数量持续减少，近3000万户企业纳税信用状况持续向好。越来越多的企业受益于优质纳税信用，解决了融资难题、享受到政策优惠，企业依法诚信纳税的意识、意愿、能力不断增强。疫情防控期间，不少企业更是将纳税信用转化成稳产能、渡难关的“金钥匙”。可谓信用有价值，守信能受益。
对个人来说同样如此。不管是偷税、漏税，还是骗抵、冒用他人身份信息，乃至恶意举报、虚假申诉等失信行为，都会被税务部门重点关注，依法依规采取行政性约束和惩戒措施，情节严重、达到重大税收违法失信案件标准的，还会被列为严重失信当事人，依法对外公示，并与全国信用信息共享平台共享。个人所得税纳税信用记录持续优良的纳税人，则会享受到相关部门提供的更多服务便利。因此，每个人都要有诚信合法纳税意识，珍视自己的信用记录，这样才能受益终身。
人无信不立，业无信不兴。当前，税务部门正不断完善纳税信用管理制度、优化纳税信用评价方式、拓宽评价结果共享应用渠道，持续构建以信用为基础的新型税收服务管理机制。无论是企业还是个人，都应当重视自己的纳税信用，诚信经营，诚信生活。
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