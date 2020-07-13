深耕教育金融“蓝海”（财经故事）

山东烟台市十二学教育科技有限公司是一家从事中小学网络教育的科技型小微企业。“疫情防控期间，学校学生全面转向线上课程学习，但是还有部分学校苦于没有线上教学平台，特别是一些县城里的中小学校，很难在短时间内找到合适的资源，完成平台搭建和师资培训。”公司负责人王勋达说，越是这种时候，企业越要有担当。

3月份，十二学公司宣布疫情防控期间免费开放教学资源。短短三个月，平台新注册学校125所，覆盖老师9382人，学生65483人，许多学校和学生利用其网络课堂平台，学到优质的线上课程。

“免费开放注册后，用户量激增，平台服务器容量、网速流量、单点登录峰值不断承压。在线客服、驻校人员的线上接访工作量也在成倍递增。受疫情影响，公司很多项目暂缓或停滞，流动资金也面临很大压力。”王勋达说，随着业务量的激增，公司的资金需求十分迫切。

按照传统信贷考核标准，轻资产、创新型的教育类企业并不是银行眼中的“香饽饽”。然而这几年，十二学公司却在银行的扶助下一步步发展壮大。6月2日，中国银行再次将公司的授信总量由400万元提升到1500万元，后续将根据企业用款需求进一步投放贷款。

“从两年前的150万元，到如今的1500万元授信额，我们对十二学公司鼎力支持。该公司作为轻资产的企业，没有多少可供抵押固定资产和其他担保措施。我们创新授信方式，从企业现有规模、签约尚未落地的客户数、未来拟拓展客户数、增加人力及研发成本与拓展客户比例等多维度出发，给企业做了综合评估。”中行烟台分行普惠金融部总经理孙守东说，中行与十二学公司组建工作组开展驻校一对一服务，手把手帮助老师、学生、家长创建账号，协助校方完成平台转换，按照校方不同需求组织个性化培训，做好贴心服务。

目前，中国银行正在深耕教育行业这片金融服务的“蓝海”。为积极支持稳企业保就业，中行近日发布《中国银行支持教育行业中小微主体复工复产十条》，设立百亿元教育行业专项信贷规模，优先保障受疫情影响的中小微主体的授信需求，为存量客户提供展期、续贷等服务，创新特色化的授信业务新模式。率先推出面向教育行业中小微主体的金融支持政策，通过授信、代发薪、资金归集与增值、现金管理、分类结算、财务顾问、投贷联动、银保联动等一揽子支持措施，为大量优质教培机构纾困解难。

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 18 版）

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