统计显示：6月汽车产销同比两位数增长

本报北京7月11日电 （记者王政）中国汽车工业协会最新统计显示，6月，汽车产销环比和同比均保持增长。其中，同比增长22.5%和11.6%，延续了两位数增长的好势头。

6月，汽车产销分别完成232.5万辆和230.0万辆，环比分别增长6.3%和4.8%。

今年上半年，我国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄，总体表现好于预期。

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