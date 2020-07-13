疫情防控常态化背景下 文旅业如何转“危”为“机”

2020年已经过半，但新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，形势不容乐观。半年来，疫情给严重依赖人员聚集型消费的文旅业带来巨大冲击。在疫情防控常态化背景下，文旅业如何转“危”为“机”？日前，深圳大学文化产业研究院以“后疫情时代的文化和旅游产业创新”为主题，邀请专家、学者以及文旅企业人士在线研讨，为后疫情时代文旅业发展集思广益。
新冠肺炎疫情使文旅业遭遇“寒冬”，但与此同时也催生了“宅经济”“云经济”的崛起，文旅业面临新的发展契机。数字经济变革为文旅业数字化底层逻辑的建构，以及管理模式创新提供了关键技术和经济生态。北京大学向勇教授认为，疫情加快了新兴数字文化产业的迅猛发展，加速了传统文化产业的互联网化升级，加强了文化产品内容品质的提升，加剧了文化产业结构的优化调整。
根据联合国开发署发布的《新冠疫情对中国企业影响评估报告》，中国数字经济在疫情期间获得加速发展，在线办公、在线教育、在线游戏大幅增长，达到537%、169%和124%。
南京艺术学院李向民教授发现，虽然疫情导致聚集性文化活动和体验性活动如旅游、看电影、体育比赛受影响，但是个体文化消费得到鼓励。它带来了“个体操作与联网互动”的趋势，既自由又协作，有分有合。以分为体、以合为用的文化业态将成为新兴文化生态。上海社会科学院花建研究员表示，压力、阻力、动力、活力相互交织，构成了当前文旅业发展的背景。
努力转“危”为“机”
进入21世纪，随着全球经贸往来与合作日益密切，国际公共卫生紧急事件进入“高发期”，这对全球协作和国家治理能力提出更高要求。中国传媒大学教授范周建议，将文化应急管理体系纳入国家应急管理体系顶层设计之中，完善应急事件信息传播机制。
目前，有些文旅行业还未开放或正在恢复当中。面对疫情，各地文化和旅游相关部门推出了“保企业优先”和“保消费优先”两种政策模式。武汉大学傅才武教授认为，文旅产业必须将企业自身的战略调整和国家扶持政策相结合。其中，文旅企业以间接性扶持政策为主，个体文旅消费以直接补贴政策为主。
中共中央党校（国家行政学院）祁述裕教授则提出，在疫情出现之前，中国文化产业就已表现出增长乏力和动力不足的问题。他认为要改善这一状况，需要从三个方面着手：一是降低企业税费，为文化企业松绑；二是放宽市场准入，为文化市场松绑；三是加强科学监管，为文化内容创造松绑。
克服了“危”即是“机”。专家一致认为，这次抗击新冠肺炎疫情是对文旅业的一次挑战和历练，但新业态、新模式、新动能展现出的澎湃活力，也让人们看到了后疫情时代文旅创新发展的更多可能。
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