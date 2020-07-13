首届“快手网红文旅大会”7月18日将在洛阳正式启动

为加快文旅产业复苏，促进文旅消费，主题为“豫见快手，嗨在洛阳”的“快手网红文旅大会”7月18日将在洛阳启动。

届时，快手将邀请数百名优质文旅创作者参加启动仪式，发布包括“全国文旅创作者扶持计划”在内的多个文旅相关平台政策，并以“网红式”的表达，向全国快手优质文旅创作者推介河南、推介洛阳，号召全网作者创作、推广洛阳，扩大洛阳网红城市影响力。

7月19日至21日，快手网红创作者还将深入洛阳核心文化旅游景区和8县区主要景区，以分组的形式，进行为期3天的景点打卡、短视频创作。通过对洛阳进行短视频创作、直播，对全网用户进行景点种草。

此外，快手还将结合AI技术，带来“洛阳连连拍”魔幻旅拍大作战。以天堂、龙门石窟、老君山3个代表性元素，分别打造隋唐幻境、鱼跃龙门、紫气东来3种魔法表情互动玩法。以魔法表情为入口，为洛阳网红地标打造创新网红式玩法，吸引更多游客自发参与。

快手与洛阳市文化广电和旅游局合作已久。早在今年4月，洛阳市文化广电和旅游局便通过“洛阳旅游”、“享游洛阳”两个快手官方账号，为洛阳牡丹节开展2场线上专题直播，总观看人数超过200万。

7月至8月期间，11场“洛阳局长面对面”直播推介活动将在快手上进行，快手大V将与洛阳市及8个县（区）文旅局长，2个景区文旅负责人共同开展直播，一起推荐当地文旅资源。

预计到今年10月，洛阳市域内文旅行业将招募至少1000名快手文旅创作者，通过线上培训、话题挑战、榜单鼓励、流量支持，选拔培养优秀的快手文旅网红，形成优秀的洛阳文旅创作者队伍。

(责编：许维娜、毕磊)