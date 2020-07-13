构建供应链生态 推进基建智能化

7月9日，中铁武汉电气化局集团有限公司城铁分公司新基建智能工程事业部组团赴深圳同华为技术有限公司就开展深度战略合作进行交流和接洽。
新基建智能工程事业部是中铁武汉电气化局集团有限公司城铁分公司于2020年6月28日新成立的事业部，专注于新型基础设施建设，以提高新型基础设施的长期供给质量和效率为重点，稳步推进传统基础设施的“数字+”、“智能+”升级。新基建智能工程事业部在武汉地铁五号线开设“城铁智慧工程”展示区，重点展示了事业部在城市轨道交通领域，以“城铁智慧工程”为创新目标，依托“东博青年蜂巢创新工作室”，对项目全方位积极探索和实践，强化上下游生态链合作，以智慧建造、智慧运维、智慧服务为主要内容，致力“城市轨道交通全生命周期“服务。
考察期间，事业部一行先后实地参观了华为深圳总部“ICT展厅”、华为东莞松山湖基地等，认真了解华为公司发展历程、产品研发以及智慧城市建设等方面的先进经验。未来双方将整合资源优势，推动大数据、云计算等与新型基础设施的深度融合，在智慧地铁、智慧社区、智慧交通、智慧园区、智慧建造等方面展开深度合作。双方将一起建立“互生、共生、再生”的产业环境和共赢繁荣的商业生态体系，实现社会价值与商业价值共赢。
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