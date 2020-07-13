中铁八局物流公司助推蓉欧班列业务逆势增长

自疫情发生以来，中铁八局物流公司一手抓疫情联防，一手抓复工达产，园区作业量显著回升，特别是从成都开行的中欧班列恢复开行以来，作为主要的掏装箱作业单位，物流公司全力以赴助推班列逆势增长。截至2020年6月30日，物流公司所承接的中欧班列集装箱掏装箱业务由1月份134TEU的掏装箱作业量增长到6月份326TEU，增长率达143%。
物流公司承接的中欧班列业务之所以呈现逆势增长的态势，与三方面原因有关，一是稳定有效的疫情常态化防控机制。企业严格贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照“外防输入、内防扩散”的总体防控策略，慎终如始加强疫情防控。近一个月来，物流公司两个物流园区采取联防联控和“亮码”工程，共计接待外来人员5000余人，进出货车近6000辆，到发铁路车皮2724车，没有一人出现疑似感染病例和确诊病例，也没有发生一起安全责任事件。
二是大力开展百日大干专项劳动竞赛。在疫情防控趋稳的基础上，中铁八局物流公司开展了“抗疫情、保增长，大干100天”专项劳动竞赛，下达专项经营考核指标，运用政策工具箱压减管理费用，制定操作方案加快货物流转，并将产值利润率、一线作业量、安全作业指标与表彰评比、班子绩效挂钩，取得了良好的拉动效果，仅4月份便完成新签合同额近10亿元，5、6两个月完成产值7.44亿元。
三是西南地区经济复苏带动物流提速。随着西南地区各行各业相继复工，经济发展恢复正常，蓉欧班列所承运的机械设备、日用百货、纸浆、电子产品等进出口货物不管是内部产量还是外部需求都逐步增加，带动了全链条物流提速。如今，物流公司两个物流园区库房和堆场已经爆满，工人们三班倒，24小时不间断作业，预计货物到发高峰还要持续一段时间。(冯云骢)
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】