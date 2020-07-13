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中铁八局物流公司助推蓉欧班列业务逆势增长

2020年07月13日16:18  来源：中国网
 

自疫情发生以来，中铁八局物流公司一手抓疫情联防，一手抓复工达产，园区作业量显著回升，特别是从成都开行的中欧班列恢复开行以来，作为主要的掏装箱作业单位，物流公司全力以赴助推班列逆势增长。截至2020年6月30日，物流公司所承接的中欧班列集装箱掏装箱业务由1月份134TEU的掏装箱作业量增长到6月份326TEU，增长率达143%。

物流公司承接的中欧班列业务之所以呈现逆势增长的态势，与三方面原因有关，一是稳定有效的疫情常态化防控机制。企业严格贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照“外防输入、内防扩散”的总体防控策略，慎终如始加强疫情防控。近一个月来，物流公司两个物流园区采取联防联控和“亮码”工程，共计接待外来人员5000余人，进出货车近6000辆，到发铁路车皮2724车，没有一人出现疑似感染病例和确诊病例，也没有发生一起安全责任事件。

二是大力开展百日大干专项劳动竞赛。在疫情防控趋稳的基础上，中铁八局物流公司开展了“抗疫情、保增长，大干100天”专项劳动竞赛，下达专项经营考核指标，运用政策工具箱压减管理费用，制定操作方案加快货物流转，并将产值利润率、一线作业量、安全作业指标与表彰评比、班子绩效挂钩，取得了良好的拉动效果，仅4月份便完成新签合同额近10亿元，5、6两个月完成产值7.44亿元。

三是西南地区经济复苏带动物流提速。随着西南地区各行各业相继复工，经济发展恢复正常，蓉欧班列所承运的机械设备、日用百货、纸浆、电子产品等进出口货物不管是内部产量还是外部需求都逐步增加，带动了全链条物流提速。如今，物流公司两个物流园区库房和堆场已经爆满，工人们三班倒，24小时不间断作业，预计货物到发高峰还要持续一段时间。(冯云骢)

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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