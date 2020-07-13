美的置业再度荣膺“广东地产资信20强”

7月10日，“第十九届(2020年度)广东地产资信20强”正式出炉，美的置业凭借稳健的财务管理、诚信的企业运作、规范的公司治理和良好的品牌口碑等，蝉联“广东地产资信20强”。

据了解，“广东地产资信20强”评审自2002年开始，由工、农、中、建四大行广东省分行等机构共同举办，每年定期向社会公布广东资信实力最强、综合信誉最好的房企“红名单”，评审结果成为各大银行开展信贷、授信、按揭、创新业务等的最重要参照指标。

一直以来，财务稳健、融资成本低都是美的置业的一大优势。上市以来，公司各项财务指标持续优化。截至2019年底，公司扣除预收账款后的资产负债率降至54%，现金短债比提高至2.95。2020年上半年抓住窗口期，发行一笔2+2期限公司债，票面利率低至4%，创下同期限民营房企债券最低利率。

以稳健增长之势，美的置业在资本市场的认可度不断提升。继去年获中诚信AAA评级后，今年再获联合信用评级AAA评级，此番再度荣膺“广东地产资信20强”也力证了金融机构对于公司的认可。

(责编：许维娜、毕磊)