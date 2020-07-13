快手落地仙游红木产业带 红木节销售额超1205万

7月10日，快手电商首届快手红木节暨仙游快手直播基地授牌仪式在福建仙游举行。

阿宇、陶大帅、斌哥、八方优品、龙团胜雪等多名快手TOP级网红主播及军哥讲收藏、光头红木摆件家具、紫檀小生等仙游本地红木主播化身“快手珠宝推荐官”参与了此次活动。

当天，仙游三福艺术馆设置了近20个直播间，直播时间从中午12点开始，连播12个小时。本场直播上架商品超过500款，其中既有珠串摆件等小件商品，也有家具桌椅等大件商品，材料涵盖了小叶紫檀、沉香、黄花梨等经典红木材质。

最终本场红木节活动销售额超过1205万，订单总量超8.4万单，累计观众数388万+。其中售出的最高单价商品为238万元的满雕云龙宝座（老挝大酸枝），该商品因明星成龙慈善晚宴一拍成名，又被称为“成龙宝座”。

单价4138元的20mm爆星印度小叶紫檀手串成交额达到71.4万+，位列畅销单品TOP1。15mm高油密小叶紫檀手串和20mm小叶紫檀棕眼佛珠手串销售额分别达到43.9万和35.2万，位列畅销单品榜前三。此外，活动中还卖出了紫光檀木大漆葫芦、原籽白玉菩提三色手串、精工实木金漆象棋等多款匠心好物。

红木节当天，快手电商也正式宣布在仙游落地快手红木直播基地，并公开对外招募商户。

福建仙游是全国三大著名红木产业集群基地之一。由于靠近木材进出的港口+历史上盛产工匠的底蕴，仙游成为国内最大的木雕制品生产基地和最大的名贵红木古典家具主产地。其中，仙游占全国高端家具市场份额70%以上，全县拥有工艺美术厂家4400多家,从业人员21万，工艺美术产值2019年达480亿元。

近年来，仙游通过电商不断发展线上销售。今年疫情的发生进一步加快了仙游拓展线上的速度。仙游县工艺美术局局长黄杰提到，今年上半年，仙游红木行业通过电商平台交易额超30亿元，远高于往年同期交易额。“我们希望通过仙游红木行业入驻电商，倒逼企业把控品质，做好溯源，推动产业往更健康的方向发展。”

快手电商在仙游本地已经拥有较高渗透率，并涌现出一批代表商家。

其中军哥讲收藏（快手ID：542732847）有47万粉丝，主营印度小叶紫檀、黄花梨等红木工艺品，月销售额超250万。光头红木摆件家具（快手ID：185088052）有6万粉丝，主要售卖印度小叶紫檀、大红酸枝等红木摆件、家具，月销售额超100万。紫檀小生（快手ID：314227072）主营印度小叶紫檀，月销售额超50万。

落地直播基地是快手电商对仙游红木产业带的进一步加码。

作为快手电商的特色行业，快手电商珠宝文玩行业在产业带聚集地设立基地已经成为一种普遍做法。基地为独立运营公司，负责产业带内商家招募、孵化、辅助商家成长。平台对基地商家予以优惠政策扶持，对产业带基地予以资金支持。

设立基地的核心目的在于从源头保证产品质量，并更好服务商家。签约产业带基地商家即为快手见宝商家，可享受快手平台的一系列优惠和扶持政策。

目前，仙游快手直播基地已入驻近200家商家。基地内外政策差异大，入驻基地商家可享受直播间官方认证、高清直播间、匿名直播间、闪电购、官方活动参赛资格、短账期、提现额度提高、减免部分保证金、销售特殊类目等多重权益。

快手电商珠宝文玩行业自去年9月来陆续落地了河南镇平、广东四会、云南瑞丽等产业带基地，推动了购买人数和动销商家数的高速增长，快手珠宝文玩直播已经成为日均数千万成交的行业。

在2020年，快手电商珠宝文玩行业设立了5个文玩类产业带基地，仙游快手直播基地是其中之一。这也是快手电商珠宝文玩行业在红木品类上的一次重要布局。

快手电商运营总监牛建雄提到，红木作为文玩行业的重要品类，仙游红木占据高端红木家具70%的市场份额，具备优秀的货品能力和线下经营经验。本次举办快手红木节和落地直播基地是希望通过主播带货进一步提升产业带影响力以及红木品类在快手电商的影响力，推动红木品类和商家在快手电商迎来高速发展时代。（郑梓）

(责编：许维娜、毕磊)