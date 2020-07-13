腾讯发布5G开放平台 推动互联网生态发展

近日，在2020世界人工智能大会·腾讯论坛上腾讯公司副总裁、阅文集团总裁兼执行董事侯晓楠发表演讲，并正式对外发布了腾讯5G开放平台，宣布启动腾讯5G城市计划。

侯晓楠表示，腾讯未来将汇聚内外部各方能力和资源，连接5G能力与应用，以打造腾讯5G开放生态。5G生态计划、5G城市计划将作为腾讯5G开放平台的两大引擎，助力腾讯5G开放生态的形成。

5G拉动娱乐科技新风向

从1G的语音呼叫到4G的视频直播大潮，通信网络技术的每一次技术升级都是一场生态的变革，深刻影响到大众的互动、娱乐和生活。

5G网络好比一把钥匙，它能够帮解锁原先难以数字化的现实场景，让数字技术以更小的颗粒度重塑现实世界。

谈及5G能给大众带来的变化，侯晓楠表示未来娱乐新科技领域将有可能出现颠覆性的变革和海量新机会。在5G时代，网络速率可达数千兆级的速度，这将催化用户海量的娱乐需求，AR、VR、人工智能、物联网的发展将如虎添翼，而这些技术会推动内容的生产、传播、运营等各个方面发生革命性变化，可能会彻底改变娱乐、交互的方式。

5G生态计划推动互联网进入“快车道”

5G与AI的关系密不可分，5G能帮助更多的AI应用落地，AI则可以让5G网络更加灵活、更高效的被更多行业使用，这促成了巨大的需求。

对此，腾讯将通过打造开放生态，主要包含技术和应用两大部分。

在技术层面，腾讯将提供技术赋能。侯晓楠谈到，腾讯5G开放平台将携手国内四大运营商，联合腾讯未来网络实验室、腾讯网络平台部、腾讯START云游戏等8大技术实验室，提供100+项5G+AI能力接口，建立5G应用层面的标准和开源，覆盖超过10000+合作伙伴，打造腾讯5G能力平台，为5G行业应用做技术赋能。

在应用层面，腾讯推出5G生态计划，搭建应用平台，通过产品能力、用户流量、渠道资源、品牌资本多重助力，链接内外部技术能力和资源，为技术突破寻求产品落地。

侯晓楠表示，目前腾讯5G生态计划围绕基础设施建设和网络优化重构，新型娱乐互动和多媒体新内容，万物互联互通和行业数字化应用，定义了12大5G场景，接入45个5G应用，包括5G多媒体内容、5G未来网络、5G通信感知等。同时，腾讯也将联合运营商、终端设备厂商、上游芯片厂商、创新公司等合作伙伴资源，打造并整合行业成熟的5G技术及行业解决方案。

5G城市计划打造特色5G应用体验

腾讯5G城市计划将结合城市产业特色，协同运营商的网络基础设施及技术方案，联合地方政府的政策和资源，背靠腾讯云的能力和应用，通过5G应用平台的能力和生态资源，助力新基建。

侯晓楠对此表示，腾讯将与各个城市共同打造专属城市特色的5G应用体验，形成专属的5G城市名片。

在内部，腾讯将协同八大实验室的技术和能力，背靠丰富的多媒体内容和应用场景。在外部，腾讯也将联合运营商、终端设备厂商、上游芯片厂商、创新公司等合作伙伴资源，打造并整合行业成熟的5G技术及行业解决方案，最终通过腾讯5G生态计划聚集成熟可延展的应用方案，通过腾讯5G城市计划落地运营商/地方政府5G需求。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)