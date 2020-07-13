紫光国微发布业绩修正公告 半年净利润增85-115%

7月13日晚间，紫光国微发布2020年半年度业绩预告修正公告。报告显示，公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润预计范围调整为：比上年同期增长85%-115%，盈利调整为3.57亿元-4.14亿元，公告称净利润大幅增长的背后原因，一方面，面对新冠疫情的不利影响，紫光国微积极复工复产，开展创新业务。另一方面，紫光国微特种集成电路业务保持快速增长，持续贡献稳定利润。

对比紫光国微一季度报告中对半年度业绩预期净利润2.70亿元-3.28亿元、同比增长40%-70%的预告，修正后的业绩预告利润大幅增长，

据悉，尽管今年出现了新冠疫情，但是紫光国微5G超级SIM卡的上市却未受影响，自去年在广东首销上市以来，紫光国微5G超级SIM卡已经在中国电信、中国移动和中国联通三大运营商多个省市地区开售，目前已经覆盖北京、四川、山西、湖南、江苏等全国10个省市地区，在四川更是三大运营商全部开售销售，尤其是在3月份疫情期间，北京移动开启了包括线上在内的全渠道销售，力推超级SIM卡，随着疫情的好转，超级SIM卡迅速在其他地区铺开，和运营商、三星等手机企业联合的超级SIM卡+5G手机系列营销活动也在全国陆续开展，近期国内手机知名手机连锁渠道商迪信通携华云互联等虚拟运营商亦与紫光国微签署战略合作协议，承销超级SIM卡，借助超级SIM卡拓展5G市场，发展5G用户。

上半年，紫光国微旗下的智能安全芯片、FPGA、特种电路、功率半导体、高稳定晶体等多个产品和业务快速发展，在5G、人工智能、新能源、充电桩、高铁和特高压等领域均有广泛应用，旗下智能芯片THD89成为国内首款通过国际SOGIS CC EAL 6+安全认证的芯片产品，是全球安全等级最高的安全芯片之一；以及特种电路业务成为大飞机C919的芯片供应商等，这些都给紫光国微带来了业绩增长空间。（牛广文）

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