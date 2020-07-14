外资缘何青睐国内金融市场

今年以来，外资持续流入国内金融市场。外资缘何如此“青睐”中国市场？

上半年，通过合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）、沪港通、深港通等多条通道，不少外资进入资本市场。根据万得资讯的统计，今年以来截至7月10日，仅是通过沪港通、深港通进入国内A股市场的资金净买入已经超过1700亿元人民币。

不过，A股并非外资的“主战场”，债市才是他们的“最爱”。

来自国家外汇管理局的数据显示，今年一季度，境外投资者净增持中国境内债券同比增长48%，规模为167亿美元。5月份，境外投资者净增持境内债券和上市股票合计236亿美元，较4月增长25%，其中净增持境内债券194亿美元，环比增长106%。

中央国债登记结算有限责任公司数据显示，截至2020年6月末，境外机构的债券托管量为21960.11亿元人民币，较5月末多增829.39亿元，同比大幅提高33.48%。

外资为何抢滩？三大因素值得关注：

——利差扩大，投资人民币资产回报可期。10年期美国国债实际收益率已经跌至零以下，而中国10年期国债到期收益率在3%左右。粤开证券首席经济学家、研究院院长李奇霖说，在利差的影响下，对持有美元流动性的投资者而言，人民币资产具有较高的吸引力。

——经济加快恢复，未来预期向好。中银证券全球首席经济学家管涛认为，国内生产经营活动正在加快恢复，中国经济有望在新冠肺炎疫情全球大流行过程中率先回升。同时，中国在全力抗击新冠肺炎疫情中的表现，有助于增强投资者对人民币资产的信心，吸引长线资本流入。

——扩大金融开放各项措施效果显现。取消QFII/RQFII额度、取消金融机构外资持股比例限制……近年来一系列扩大金融开放的举措，增强了中国市场吸引力。同时，我国股票和债券市场已被纳入多个主流国际指数，吸引更多长期资金配置人民币资产。

中国人民银行数据显示，国际机构配置人民币资产已达到6.4万亿元人民币，并以年均超过20%的速度增长，尤其是境外投资者持有境内人民币债券资产近年来以年均近40%的速度增长。

需要指出的是，外资涌入国内市场，对于总规模超过160万亿元人民币、体量全球第二的国内债券和股票市场而言，外资入市规模只是“浪花一朵朵”。即便在外资涌入较为集中的债券市场，外资持债规模也只占国内债券总量的2.4%，持有国债占比仅有9%。

李奇霖认为，外资并不能主导金融市场走向。比如在债券市场上，利率的走势依然主要取决于我国商业银行、广义基金等机构的投资行为。

（据新华社北京7月13日电 记者刘开雄）

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 10 版）

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