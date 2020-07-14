有了扶贫岗 劳动能脱贫

近年来，河北省安平县强化产业就业扶贫，大力开发扶贫岗位，帮扶责任人积极为贫困户灵活就业提供帮助，力争所有具备劳动力的贫困户全部就业，实现扶贫方式从“输血”到“造血”的质变。目前，该县已为贫困户提供扶贫岗约300个。

图为7月12日，脱贫户赵青记（右）在安平县一家食品生产企业的农场除草。

新华社记者 李晓果摄

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 13 版）

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