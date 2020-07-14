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保持定力  激发活力  增强动力

在“稳”和“保”的基础上积极进取

周德睿

2020年07月14日07:22  来源：人民网－人民日报
 

　　当前，做好“六稳”工作、落实“六保”任务至关重要。习近平总书记指出：“要科学分析形势、把握发展大势，坚持用全面、辩证、长远的眼光看待当前的困难、风险、挑战，积极引导全社会特别是各类市场主体增强信心，巩固我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势。”湖南省常德市坚持做好“六稳”工作，把“六保”作为应对各种风险挑战的重要保证，在“稳”和“保”的基础上积极进取，努力确保党中央各项决策部署落地生根，确保完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

　　坚持底线思维，牢牢把握主动权。突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来较大冲击。在疫情冲击下做好“六稳”工作、落实“六保”任务，需要强化底线思维，充分估计困难、风险和不确定性，凡事从坏处准备，努力争取最好的结果，做到有备无患、遇事不慌，牢牢把握发展主动权。为此，需统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，外防输入、内防反弹的防控工作不能放松，经济社会发展工作也要加大力度，坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，全面强化稳就业举措，强化困难群众基本生活保障，帮扶中小微企业渡过难关，做到粮食生产稳字当头、煤电油气安全稳定供应，保产业链供应链稳定，保障基层公共服务。

　　稳住基本盘，抢抓机遇谋发展。抓好常态化疫情防控，一刻不能松、一环不能缺，务必慎终如始，务求精准有效。在做好常态化疫情防控的前提下，全力稳住经济基本盘，兜住民生底线，维护社会大局稳定，把疫情影响降到最低。对常德来说，当前经济工作的重点是保产业链供应链稳定，加快达产达效，让经济运行早日重回正轨。在产业链方面，扭住龙头企业“一个点”，连缀产业链上“一条线”，激活产业集群“一大片”。在供应链方面，及时打通“堵点”、消除“痛点”、补上“断点”，让人员进得来、原料供得上、产品出得去。做好出口转内销工作。开展精准帮扶，采取更加管用的举措，给予真金白银的帮扶，引导拓宽线上销售渠道，为外贸企业“活血化瘀”。在“稳”的基础上，积极进取，抢抓机遇，谋求更大发展。推动产业转型升级、提质增效，一手抓传统产业老树发新枝，一手抓新兴产业新芽成大树。抓住国家积极扩大有效投资的机遇，加快高速铁路、高速公路建设和老旧小区改造，发力5G网络、数据中心等新基建，补上基础设施建设欠账。

　　用好“看得见的手”和“看不见的手”。政府调控和市场机制双手联弹、形成合力，将激发经济发展更大活力。党中央出台了一系列纾困解难政策，我们需要精准对接政策下沉“最先一公里”，打通政策落实“最后一公里”，把政策措施转化为加快发展的项目成果。加紧加快落实“救急”政策，结合本地实际抓住发展“窗口期”制定配套举措。压减一般性支出，砍掉不必要的非刚性非重点支出。兜住民生底线，办好民生实事，体现党和政府的民生厚度、政策温度以及社会文明程度。当务之急是让解渴的政策措施切实惠及困难企业，千方百计促进企业生存发展，但决不搞“大水漫灌”式强刺激，而是进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，维护市场秩序，让各类市场主体轻装上阵，让市场机制充分发挥作用，进一步激发市场主体活力和社会创造力，增强经济增长内生动力。

　　（作者为中共湖南省常德市委书记、市人大常委会主任）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月14日 09 版）

(责编：杨曦、孙阳)
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