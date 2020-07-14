培育新形势下参与国际合作竞争新优势

突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来较大冲击，“六保”是我们应对各种风险挑战的重要保证。保产业链供应链稳定作为“六保”任务之一，对于加快构建完整的内需体系，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。我们必须客观认识我国产业链供应链发展现状，坚决落实好保产业链供应链稳定任务，培育新形势下我国参与国际合作和竞争的新优势。
在经济全球化时代，产业链供应链全球布局给世界各国带来了巨大效益，但其稳定运行也面临着较大风险。比如，疫情在全球蔓延对国际经贸活动造成较大影响，对企业正常生产经营活动带来冲击，影响产业链供应链稳定运行；个别国家实行单边主义、保护主义，对全球产业链供应链稳定运行造成冲击。
应当看到，虽然我国产业链供应链稳定运行面临不少风险挑战，但我国具备多方面优势，有能力有实力有底气保持产业链供应链稳定。一是社会主义制度优势。新中国成立以来，在党的领导下，我们充分发挥社会主义集中力量办大事的制度优势，办成了许多大事、难事，成功抵御了发展中遇到的各种风险挑战。这种制度优势在此次抗击新冠肺炎疫情中得到进一步彰显，是我们保持我国产业链供应链稳定的最大底气。二是国内超大规模市场优势。我国是拥有14亿人口、超4亿中等收入群体的大国，是世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国，具有规模广阔、需求多样的国内消费市场。这种超大规模市场优势，有利于形成新的经济发展比较优势，为我国应对各种风险挑战奠定了坚实基础，为保持我国产业链供应链稳定运行提供了足够大的回旋空间。三是比较完整的产业链优势。目前我国已拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，形成了独立完整的现代工业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。在世界500多种主要工业产品当中，我国有220多种工业产品产量居世界第一。比较独立完整的工业体系，使我国具备完善的产业配套能力、抵御风险冲击的巨大韧性和回旋空间，具备保持产业链供应链稳定的实力。
当前，坚决落实好保产业链供应链稳定任务，培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势，必须多措并举、精准发力，既努力补强我国产业链供应链发展中的短板弱项，又充分发挥制度优势、市场规模优势和产业链比较完整的优势。坚持以供给侧结构性改革为主线，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，进一步提升我国供给体系质量，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。加快实施产业基础再造和产业链提升工程，巩固传统产业优势，强化优势产业领先地位，加快推进数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业，抓紧布局未来产业，提升产业基础高级化、产业链现代化水平。发挥新型举国体制优势，加强科技创新和技术攻关，强化关键环节、关键领域、关键产品保障能力。加强国际协调合作，共同维护国际产业链供应链安全稳定。
（作者为中国社会科学院经济研究所副研究员）
《 人民日报 》（ 2020年07月14日 09 版）
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