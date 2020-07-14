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到今年底

上海将累计开放数据5000项

2020年07月14日07:22  来源：人民网－人民日报
 

　　本报上海7月13日电  （记者沈文敏）记者从2020世界人工智能大会云端峰会数据智能主题论坛上获悉：上海自2012年起在全国率先试点推进公共数据开放工作，计划到年底开放数据累计达到5000项。

　　目前，上海共开放3600余个数据集，较2018年底增长81.6%，其中动态数据接口近1700个，同比增长150%，每月开放平台数据下载调用量平均在2万次以上。今年上半年，上海还发布了《2020年上海市公共数据资源开放年度工作计划》，针对防疫复工、卫生健康、交通出行、文化教育、信用服务、普惠金融、商业服务7个重点领域进一步加强开放力度。

　　据介绍，上海以需求为导向，在开放数据的基础上主动往前一步，与企业加强对接、共同策划，各类数据开放应用试点成效已初步显现。去年底，全市开展了公共数据开放普惠金融试点项目，面向2批18家银行开放了8个部门的300多个数据项，助力试点银行利用公共数据解决中小微企业融资难、融资贵的问题。目前，普惠金融试点项目已服务4000多家中小微企业，公共数据调用次数超过6.3万次。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月14日 10 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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