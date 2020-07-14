人民网>>财经

网上追剧，也进“剧场”

视频平台创新播出模式，推动短剧集、类型化、精品化

本报记者  刘  阳

2020年07月14日07:22  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　近年来，在国内各大视频平台，剧场化逐渐成为剧集播出的重要形态。

　　剧场化不是同品类剧集的简单集纳，通过高度的类型化、精品化、标准化、规模化，既能满足不同用户的观剧需求，也带来了商业模式的改变，推动行业发展。

　　

　　湖南卫视的“金鹰剧场”、东方卫视的“东方剧场”、浙江卫视的“中国蓝剧场”……很多观众对电视台推出的这些剧场都不陌生。近年来，在国内各大视频平台上，“剧场化”也逐渐成为剧集播出的重要形态。

　　形成类型剧，满足用户需求

　　环顾国内几大视频平台，剧场化已经成为剧集播出的重要形态。

　　2015年前后，爱奇艺、优酷、腾讯几大视频平台纷纷推出了剧集的剧场播出模式。在爱奇艺首席内容官王晓晖看来，视频平台的剧场化不是电视台剧场的照搬，而应当在互联网特性之上，从用户的需求出发，建立起剧集制作和排播的类型化。

　　谈及优酷设立剧集剧场的最初设想，优酷内容运营中心负责人刘燕红说，优酷希望通过剧场把同类型、播放完结的所有剧集形成一个内容带，用户在观看时不用进行单部剧集的搜索，而是可以进入剧场，高效、快速地找到想要观看的剧目，由此通过垂直化的运营模式，增强用户的黏性。她回忆，“放剧场”刚刚推出时播出的《我是特种兵》系列三部曲，将优酷的流量增加到了200%。

　　如果说最初的剧场化还停留在视频平台购播电视台播出的电视剧，随着视频平台播出能力和制作能力的提升，自制剧、定制剧逐渐成为剧场化发力的重点。

　　王晓晖认为，视频平台剧场化的关键在于满足不同用户的观剧需求，随着人们生活和时间碎片化的加剧，剧集尤其需要满足人们“在短时间内看到最精彩的故事”的需求，因此，视频平台自制或定制的短剧集应成为剧场化的主打产品。

　　规模化播出，形成品牌效应

　　业内人士将视频平台剧场化的发展划分为3个时期。在剧场化的1.0时代，剧场的类型剧还集中在激发年轻用户的观剧热情。2015年，一些由IP改编而成的适合年轻人观看的网剧，极大地推动了互联网付费会员的增长，在很大程度上扭转了视频平台以广告费作为唯一收入的商业模式。

　　进入剧场化的2.0时代，剧场化开始突破局限于年轻用户的类型剧创作，针对更普遍的人群进行剧集垂直分类的制作和播出。2017年，一些年轻的短片和电影导演开始介入剧场剧集的创作，也带来了视觉美学提升。

　　业内人士认为，现在已进入剧场化的3.0时代。“过去我们所做的剧场并没有突破泛类型化的大框架，现在要把这种垂直分类和剧集的品质做到极致化和标准化。”王晓晖说。

　　当下，高度的类型化、精品化、标准化、规模化、品牌化是视频平台剧场化的关键词。近年来，视频平台先后涌现出了12集的《我是余欢水》、12集的《唐人街探案》、18集的《龙岭迷窟》等类型化较强的短剧，但由于都是单打独斗，未形成规模化的排播，因而无法满足观众对某一类型剧集的持续性需求。

　　“这种非连续性的打法很难形成剧场的品牌化，也就很难真正保持用户的黏性。当下我们要做的，就是要通过几部类型剧的高密度播出，形成规模化效应，将剧场做成品牌。”王晓晖说。

　　影视评论人何天平认为，如果把“剧场化”概念简单理解成同品类剧集的集纳，可能低估了这种策略对于行业长远的价值。“从既有实践中可以看到一个新趋势——强调缩小单部剧集体量、放大类型规模效应。一方面，剧集品牌效应的生成不仅仅依托于单部作品的社会影响力，精品短剧的批量涌现会在剧场化的概念下得到很好发展；另一方面，剧场化中的类型化也体现出我国剧集发展追赶工业化水准的趋势，在剧集的结构化探索上具有重要的推动意义。”

　　高品质短剧，推动行业进化

　　今年2月，针对电视剧网络剧存在的“注水现象”，国家广播电视总局发布了《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，提倡电视剧网络剧拍摄制作不超过40集，鼓励30集以内的短剧创作。《通知》下发后，广电总局相关管理部门从网络剧规划立项、成片审查等环节严格把关，严格管控注水剧，引导精品化网络短剧的创作生产，在这一政策趋势和环境下，网络精品短剧今年以来呈现快速发展趋势。

　　在许多业内人士看来，短剧集的发展势头强劲，将通过规模化和精品化的途径逐渐实现与传统长剧集并驾齐驱，甚至在市场规模和号召力上超越长剧集。这源自观众对不同类型的精品化剧集的极大需求，或将在很大程度上改变观众面对“注水剧”时动辄拉进度条或选择倍速的观剧习惯。

　　虽然短剧集是剧场化的主攻方向，但并不意味着短剧就是传统长剧的压缩版。“适合用什么篇幅、什么表现手段来呈现，这是由内容本身决定的。”王晓晖说。

　　业内人士也表示，剧场化会带来商业模式的改变。“以剧场形式打包进行营销，让广告主更容易买单，可以给平台带来更好的广告收益；另一方面，随着品牌效应的增强，用户黏性提高，新会员逐渐加入。”刘燕红说。

　　王晓晖认为，剧场化并不是剧集发展的终极阶段，而是精品短剧发展的一个过渡阶段。“高品质短剧的集中涌现，并不意味着传统的长剧就一定会被淘汰，但随着精品化短剧的普及，国内的观众会越来越适应短剧。”

　　“剧集长短只是一个表征，实质的关切是，当剧集达到类型化生产的一种成熟工业标准时，精品短剧对市场、观众的吸附力可能是更强的。”何天平说：“目前主流观众市场对精品短剧的认可度相当不错，从长远看，类型化、短剧化、精品化，都可能是剧场化的发展趋势。”


　　《 人民日报 》（ 2020年07月14日 12 版）

(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved