激活“潜力板” 广开致富路

广东北部山区，公路在石灰岩地貌上盘旋。转过山头，清远市石潭镇联滘水西村（简称“水西村”）的绿水青山跃然眼前。

2018年10月，习近平总书记在广东清远考察时指出，要坚持辩证思维，转变观念，努力把短板变成“潜力板”，充分发挥粤东西北地区生态优势，不断拓展发展空间、增强发展后劲。

从曾经的省定贫困村，到如今的“乡村生态农业旅游村庄”，水西村走向小康生活的发展之路，映射出村民生活之变、发展观念之变，也成为粤北地区把短板变成“潜力板”、脱贫致富奔小康的一个样本。

转观念谋发展

“两张规划图”背后的故事

今天的水西村，生态农庄名声在外，芦笋种植打响品牌，美丽乡村建设如火如荼。而就在几年前，这里还是“垃圾靠风刮，污水靠蒸发”，村民有期待，发展却没思路、致富没抓手。

困局如何破解？村委会墙上的两张土地规划图，揭示出水西村的脱贫“密码”。这两张规划图，一张“支离破碎”，一户多块土地，丢荒严重；一张“浑然一体”，自留耕作区、机动耕作区、发展经济种植区一目了然。两张图，记录下农村综合改革前后对比。

“改革思路，就是整合土地，盘活资源，以产业化吸引企业入驻。”水西村村民理事会副会长刘逢明介绍。跟着他的脚步，记者走进连片蔬菜大棚，这里整齐划一的大棚、自动化的农业设施，见证着农村综合改革的成果。据统计，2019年水西村产业营收约900万元，带动村民收入150万元。

通过改革整合涉农资金，盘活荒山、荒地等沉睡资源，以产业化激发农村发展活力，粤北地区走出一条蝶变之路。

“全面小康离不开可持续的产业，同时还要通过改革确立有效的制度。”在清远英德市连江口镇连樟村的连樟客厅，党总支书记陆飞红背靠一面写满“我们的愿望”的墙壁。“希望能让孩子们上学方便点”“希望能够建一座大点的桥，方便游客进来”……村民们的愿望，正在成为发展的落脚点、改革的着力点。

清远市委书记郭锋表示，“面对群众所需所盼，我们选择改革再出发”。近年来，通过城乡基础设施一体化、城乡公共服务均等化、城乡财产收益同权化等改革，清远乡村正在力争月月有变化、年年有不同。

向创新要动力

“乡村新闻官”激发内生动力

2个多月时间，发布30多条短视频，累计收获近500万次点击量，游客数增加四成……这是水西村的“乡村直播”带来的成效。

刘逢明的另一个身份，是村里的“乡村新闻官”。2018年底，刘逢明入选清远市首批“乡村新闻官”。经过培训和历练，如今，直播间里的刘逢明滔滔不绝，介绍起当地特产来如数家珍。

自2018年以来，清远市推出“乡村新闻官”做法。“乡村新闻官”面向基层一线传思想、传文明、传文化、助致富，激发内生动力，促进乡村发展。迄今，清远市已聘任超过1000名“乡村新闻官”。

通过互联网平台，“乡村新闻官”大显身手。前不久，英德市“乡村新闻官”肖立鑫接到信息：长岭村的冬瓜严重滞销。他迅速赶往村里了解情况，现场拍摄了图片和视频，当晚在新媒体平台发布。短短5天，累计销售滞销冬瓜174万斤。

“乡村新闻官”激发起村民通过电商创业的内生动力。连樟村村民陆奕和对此感受颇深。2018年，他一家人靠卖麻竹笋维持生活，收入徘徊在贫困线以下。随着连樟村实现5G覆盖，陆奕和承包山地种植麻竹笋，与别人合伙开起了益肾子育苗场，从此告别贫困。

向创新要动力，技术培训不可或缺。“有志者，跟我来！”在英德电子商务产业园，免费电商培训项目长期招生。项目负责人介绍：“希望通过直播带货的形式，兴农惠农。”据了解，英德市累计培育电商扶贫企业56家，打造电商扶贫产品特色品牌33个，2019年扶贫产品销售金额达1355.9万元，直接带动超过600户贫困户增收。

“‘乡村新闻官’不是‘官’，而是政策的宣传员、乡村的服务员、特色产品的推销员。”清远市委常委、宣传部部长崔建军说。

以振兴谋未来

“在家门口捧上金饭碗”

“在家门口致富奔小康，幸福感更强！”清远市清城区东城街道新桥村党总支书记、“乡村新闻官”吴灿开的话，说出了村民们的心声。在他背后，整齐划一的红砖小楼，见证着乡村振兴的足迹。

“以前全是泥砖房，厕所都是旱厕。”33岁的夏伟敏说起以前的村容村貌，不停摇头。这几年，新桥村用好生态优势，做好乡村振兴文章，吸引来企业和游客，也吸引了夏伟敏这样的村民回乡创业。

“去年营业额大概20万元。”凭借自家两层楼十几间客房和一家人的辛勤努力，夏伟敏的收入比在城里打工时高。

绿水青山就是金山银山。如今，越来越多的粤北山区农民认识到，发挥好生态优势，就能在家门口致富。

离夏伟敏的民宿不远的地方，阳光玫瑰葡萄种植产业园、兰花种植基地正在紧锣密鼓地筹备，红色教育基地也在稳步推进。“未来我们要建成‘新桥十景’，吸引更多游客。”吴灿开充满信心。

在清远的乡村，群众最大的期盼就是乡村更美、产业更旺、收入更丰。为了实现这一目的，当地增强贫困地区造血功能，开办了现代农业科技示范园，探索建设乡村振兴学院，科学谋划一系列培训课程和讲座，主动送教上门，为培育新型农民提供支撑。

“脱了贫不满足，一定要致富！”“在家门口捧上金饭碗，步行就能上班。”“期待乡村更美丽，游客都能乘兴而来满意而归。”……透过村民们的朴实话语，不难感受到，在通往小康生活的路上，每个人都充满劲头，美好的日子更有奔头。

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 01 版）

(责编：杨曦、孙阳)