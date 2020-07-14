亚太单机容量最大海上风机并网发电

海上风电机组在进行吊装。

安荣龙摄（影像中国）

本报福州7月13日电 （记者刘晓宇）记者13日从三峡集团了解到：国内首台10兆瓦海上风电机组日前在三峡集团福建福清兴化湾二期海上风电场成功并网发电。这是目前我国自主研发的单机容量亚太地区最大、全球第二大的海上风电机组，刷新了我国海上风电单机容量新纪录，标志着我国具备10兆瓦大容量海上风机自主设计、研发、制造、安装、调试、运行能力，是实现海上风电重大装备国产化的重要成果。

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 01 版）

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