发展新动能正加速壮大

新兴消费快速发展，网络购物继续扩大，智能化产品、信息等消费持续增长，线上线下融合步伐加快，消费新业态新模式健康成长

数字经济发展战略规划和配套政策落地生效，战略性新兴产业集群发展工程深入实施，互联网、大数据、人工智能与实体经济融合向纵深发展，有力推动产业改造升级，促进新兴产业发展

国家统计局13日公布2019年我国经济发展新动能指数。以2014年为100，2015—2019年我国经济发展新动能指数分别为124.8、159.1、204.1、269.0和332.0，分别比上年增长24.8%、27.5%、28.3%、31.8%和23.4%。2019年，各项分类指数与上年相比均有提升，其中，网络经济指数涨幅最高，对总指数增长的贡献最大。

数字经济优势凸显，网络消费活跃

培育壮大发展新动能是促进经济增长、推动结构调整、实现高质量发展的重要支撑。为动态监测我国经济发展新动能变动情况，国家统计局统计科学研究所在《新产业新业态新商业模式统计监测制度》和经济发展新动能统计指标体系的基础上，采用定基指数方法，测算了2019年我国经济发展新动能指数，并根据最新资料和口径修订了2015—2018年历史指数数据。

“2019年，我国经济发展新动能继续壮大，新产业、新业态、新商业模式加快成长，经济活力进一步增强，有力推动经济迈向高质量发展。”国家统计局统计科学研究所所长闾海琪表示。

经济发展新动能指数体系下设网络经济指数、创新驱动指数、经济活力指数、知识能力指数、转型升级指数五项分类指标。据测算，2019年网络经济指数高达856.5，比上年增长42.0%，对经济发展新动能指数增长的贡献率为80.5%。与其他分指数相比，网络经济指数增幅最高、贡献最大。

闾海琪介绍，从主要构成指标来看，2019年底，移动互联网用户数预计达13.2亿户，比上年增长3.5%；移动互联网接入流量达1220亿GB，是2018年的1.7倍；固定互联网宽带接入用户达到4.49亿户，比上年增长10.3%。

“‘互联网+’深入推进、网络基础设施支撑能力持续提升，为网络经济的发展提供了有效保障，数字经济优势凸显，网络消费持续活跃，新动能进一步发展壮大。”闾海琪表示，去年，我国新兴消费快速发展，网络购物继续扩大，智能化产品、信息等消费持续增长，线上线下融合步伐加快，消费新业态新模式不断成长壮大。

数据显示，2019年，我国电子商务平台交易额达到34.8万亿元，比上年增长10.1%。网络消费持续保持较快增长，全国网上零售额10.6万亿元，比上年增长16.5%，增速高于全社会消费品零售总额增速8.5个百分点。其中，实物商品网上零售额增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%，比上年提高2.3个百分点。以跨境电商为代表的贸易新业态新模式成为外贸增长亮点，2019年，全年新设24个跨境电商综合试验区；我国跨境电子商务交易额实现1.99万亿元，比上年增长12.4%。2019年全国网购替代率为80.6%，比上年提高0.2个百分点，线上消费对线下消费的替代进一步增强。

研发投入增长，创新驱动引领作用增强

科学技术是第一生产力，创新是引领发展的第一动力。去年，我国坚持创新引领发展，深入实施创新驱动发展战略，着力培育壮大新动能，科技创新能力不断提升，创新型国家建设迈出新步伐。据测算，2019年创新驱动指数为201.4，比上年增长15.6%。

科技企业越来越多。2019年，全国科技企业孵化器年累计毕业企业数预计为16万个，比上年增长14.8%。

研发经费不断增加。去年，全国研发经费支出与GDP之比为2.19%，比上年提高0.05个百分点。

“经济下行压力持续加大背景下，研发经费实现稳步增长实属不易。”国务院发展研究中心创新发展研究部研究室副主任龙海波介绍，去年我国研发经费比2006年增长逾6倍，稳居全球第二，研发投入强度超过欧盟国家平均水平，这有力推动了我国科技创新由过去的跟跑为主，逐步地转向更多领域中并跑、领跑。

科技创新成果不断涌现。去年，我国每万名研发人员专利授权数达到3448件，是2014年的1.5倍。

技术要素市场快速发展，2019年我国技术市场成交合同金额增长26.6%。

创新是第一动力，人才是第一资源。去年，我国创新发展人才支撑得以强化，知识能力建设取得新进展。从主要构成指标来看，2019年，我国高学历、高技能人口比例继续提高，经济活动人口中硕士研究生及以上学历人口占比为0.95%，比上年提高0.1个百分点；“四上”企业从业人员中专业技术人员占比为14.77%，比上年提高0.78个百分点。

双创热潮涌动，新登记主体增长逾一成

人力人才资源优势进一步发挥，“放管服”改革进一步深化，使创业创新深入开展，微观主体活力不断增强。据测算，2019年我国经济活力指数为313.6，比上年增长7.4%。

市场主体活力越来越足。2019年，全国新登记注册市场主体数量为2377.4万户，比上年增加227.8万户，增长10.6%。

高新企业数量越来越多。去年，我国科技企业孵化器数量预计增至5200家左右，增长约7.4%；国家高新技术开发区企业单位数超过14万个，增长19.7%以上。2019年，创业板、新三板挂牌公司数量为9744个，是2014年的4.9倍。

新经济发展越来越活跃。随着网络经济快速发展，快递业务应用范围日益广泛。2019年，快递业务量达到635.2亿件，比上年增长25.3%，是2014年的4.6倍。

“数字经济发展战略规划和配套政策落地生效，战略性新兴产业集群发展工程深入实施，互联网、大数据、人工智能与实体经济融合向纵深发展，有力推动产业改造升级，促进新兴产业发展。”闾海琪介绍，2019年转型升级指数为141.4，比上年增长1.0%。

高新产业占比越来越重。去年，我国战略性新兴产业增加值占GDP比重为11.5%，比2014年提高3.9个百分点。其中，规模以上工业战略性新兴产业增加值增速比规模以上工业增加值增速快2.7个百分点。

高技术制造业保持领跑。去年，高技术制造业增加值比上年增长8.8%，比规模以上工业增加值增速快3.1个百分点，占规模以上工业增加值的比重达到14.4%，比上年提高0.5个百分点。在世界经济增长低迷、国际经贸摩擦加剧的情况下，2019年我国高技术产品出口额增长2.1%，占出口总额的比重为29.3%。

企业信息化水平持续提升。2019年，通过电子商务交易平台销售商品和服务的“四上”企业占比为10.52%，比上年提高0.46个百分点。“产业数字化能够拓展生产可能性边界，提高劳动生产率。作为产业数字化的枢纽，越来越多的互联网平台赋能传统产业，而传统产业抢抓数字化、智能化机遇，也实现了降本增效，提升竞争力。”美团研究院院长来有为说。

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 02 版）

(责编：杨曦、孙阳)