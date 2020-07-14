海南自贸港建设快马加鞭

7月13日，海南自贸港第二批建设项目集中开工，共开工项目121个，总投资281亿元，2020年计划投资59亿元。其中，产业发展项目总投资额占全部项目投资66%。开工仪式在海南18个市县（区）同步举行。图为7月13日，在海南省海口市五源河文体中心二期体育馆项目现场，吊车在为钢屋盖中心环支撑胎架吊运零部件。

黄晓慧 王程龙摄影报道

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