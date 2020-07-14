多地持续暴雨 阳光保险积极应对险情

近期，我国多地遭遇持续强降雨天气，部分地区发生洪涝灾害。阳光保险各地产寿机构，不顾个人安危，冲锋抗洪一线，积极投入救灾、灾后理赔服务工作中，全力保障客户生命、财产安全，赢得了客户的一致好评，体现了阳光人的责任与担当。

进入7月份以来，长江、淮河等流域，洞庭湖、鄱阳湖、太湖等湖泊处于超警戒水位，重庆、江西、安徽、湖北、湖南、江苏、浙江等地发生严重洪涝灾害，造成人员伤亡和财产损失，防汛形势十分严峻。

对此，阳光保险高度重视，集团及产、寿险总部，都在第一时间成立洪涝灾害应急领导小组，积极部署受暴雨天气影响地区分公司，做好保险理赔及客户救助等工作。各地机构也在第一时间启动应急服务预案，积极主动为客户提供施救服务、客户安抚、损失核定及后续处理方案等服务工作，并联系合作单位对事故车辆集中保全。

自6月份以来，阳光财险共收到报案5400余笔，截至7月12日，已结案4096笔，支付赔款超1930余万元。

7月12日晚上，阳光保险集团董事长张维功，特向身处江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州等机构阳光同仁致信慰问，叮嘱一线机构要切实采取措施保护一线员工的工作安全，及时帮助受灾严重的员工家庭渡过难关。并号召阳光人要敢于责任担当，秉持“客户至上、生命至上”的原则，尽最大努力，最大限度地保护百姓安全及减少财产损失，赢得战洪抗汛的“大考”胜利。

阳光保险集团董事长张维功致抗洪救灾一线员工的信

阳光财险应急服务举措：

一、风险信息发布

密切关注各地天气预报情况，大范围暴雨、冰雹灾害地区以及台风过境地区，提前根据灾害预警对此地承保客户进行风险提示，向客户发送短信提示。

二、成立应急小组

总公司成立汛期领导小组及风控、理赔应急处理小组，负责全国汛期非车险案件理赔的整体指导工作，参与重大案件直接处理，并根据汛情协调调度全国各机构资源。

分公司成立以分管总为组长的汛期应急小组，发生紧急自然灾害或有灾害预警的，按预案要求立即启动分公司应急方案，负责对本次应急工作的指导和安排，组织信息发布及案件处理等各项工作。

三、组织理赔队伍

提前组织救援网络，组建阳光理赔救援团队，确定施救方案。

四、开通绿色通道

简化受灾案件处理流程及单证，加快案件处理速度。车险案件启用集中调度，减少客户手续。

阳光人寿应急服务举措：

一、开通24小时报案及急难援助服务热线95510，协助处理出险客户理赔服务需求。

二、开启理赔绿色通道

启动理赔应急机制，开展理赔主动服务工作。

三、赔款预付，快速到账

对已确定的事故损失进行先行赔付，赔款实时到帐；特别重大案件，主动上门送达赔款。

四、简化意外身故保险金申请手续

客户因本次事故导致意外身故，经政府相关部门确定死亡并在死亡名单中正式公布的客户，可以凭死亡名单申请身故理赔。死亡证明等相关理赔资料可后续补充提供。

五、简化保险金索赔手续

客户因本次事故向我司提出索赔申请的，可免提供保险合同原件、意外事故证明等一般性资料。

六、取消医疗险定点医院限制

因本次事故出险需紧急救治的客户，可不受保险合同约定就诊医院限制。

七、取消自付药品及诊疗项目限制

客户因本次事故直接导致的意外伤害而发生门诊或住院治疗的，可不受合同约定自付药品及诊疗项目限制。

八、积极寻找客户

发动代理人对客户进行排查，与同业联动及时获取出险客户信息并协助政府部门做好人员安置等工作。

阳光保险成立以来，在一系列重大事件中发挥了金融保险企业的社会责任，曾先后为“5·12”汶川地震、“4·14”玉树地震、“4·20”芦山地震、海南省“威马逊”超强台风等自然灾害积极捐款。近15年来，共计承担社会风险超770万亿元，已支付各类赔款超1750亿元。

风雨无情，阳光有爱。阳光保险将持续、密切关注各地灾情的最新进展，积极为受灾群众提供生活基本所需，并配合监管部门及当地政府做好各项理赔工作。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)