原标题：快手线上线下严打“炸群”行为 封禁恶意账号1400余个

为了维护社区良好氛围，打击违法违规，近日，快手平台开展“炸群”行为专项打击治理行动。截至目前，快手平台已永久封禁 “炸群”账号1400余个，协助各地警方打击处理“炸群”恶劣用户6名。

近期，快手平台上有部分用户恶意扰乱社区环境，在群聊里发送大量的违规图片，导致群被解散，极大影响了用户体验，社会影响非常恶劣。为了维护社区良好氛围，快手平台线上线下齐发力，深入开展“炸群”行为专项治理打击行动。

快手平台有关负责人表示，目前平台已升级监测和拦截策略，及时封堵“炸群”行为。对于违规用户，一经发现，平台将永久封禁账号。根据国家相关法律法规及《快手社区管理规定》，截至目前，快手平台已对1400余个存在“炸群”行为的账号采取了永久封禁措施。

同时，针对性质恶劣、团伙性的“炸群”行为，快手平台做好线下联动，深入收集整理用户违法违规线索，分批次移交属地公安机关，积极配合警方开展打击治理工作。近日，在快手平台协助下，河北、河南、贵州、陕西等地警方已对首批6名“炸群”恶劣用户开展打击处理，多名用户被采取行政拘留、训诫教育等措施，极大地震慑了“炸群”违法行为。据了解，第二批10个“炸群”恶劣用户的证据材料已整理完毕，近期将陆续移交属地公安机关落地查办。

快手平台有关负责人介绍，快手平台将通过本次专项行动，严厉打击各类不良行为，进一步净化社区环境，营造风清气正的社区氛围。同时，呼吁广大用户坚决抵制不正之风，积极通过快手客服热线400-006-6666或举报邮箱support@kuaishou.com举报各类不良行为，一起营造清朗的网络空间。（郑梓）

(责编：毕磊、乔雪峰)