原标题：中建一局安装公司浙江云计算数据中心项目正式开工

7月10日上午，中建一局安装公司浙江云计算数据中心项目开工仪式在杭州市拱墅区杭钢半山基地北区举行，浙江省长袁家军、常务副省长冯飞，杭州市长刘忻、市委秘书长许明等出席开工仪式。

仪式上，省长袁家军宣布了项目开工。常务副省长冯飞表示，新型基础设施建设是扩大有效需求、培育发展新动能、构筑发展新优势的重要抓手。浙江云计算数据中心项目的开工，标志着浙江省按下了新基建投资的启动键，助力新基建驶入快车道。

该项目由杭钢集团与阿里巴巴共同投资建设，中建一局安装公司履约，位于杭州市拱墅区。作为浙江省新基建重点项目、重点培育的“万亩千亿”新产业平台，项目将采用阿里巴巴最新的设计、建设、运营标准体系，可运行20万台服务器，顺利实现对杭钢半山基地现有存量资产的整合和升级。建成后将成为全国最节能的数据中心和单元区计算能力最大的项目之一，服务“云上浙江”“数据强省”建设，助力浙江抢占“新基建”制高点。

编辑（李成建 张皞星）

(责编：夏晓伦、毕磊)