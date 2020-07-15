我国夏粮生产再获丰收 产量增加120.8万吨

人民网北京7月15日电（杨曦）国家统计局今日公布的全国夏粮生产数据显示，2020年全国夏粮总产量14281万吨（2856亿斤），比2019年增加120.8万吨（24.2亿斤），增长0.9%。其中小麦产量13168万吨（2634亿斤），比2019年增加75.6万吨（15.1亿斤），增长0.6%。2020年夏粮播种面积略减，但单产有所提高，全国夏粮生产再获丰收，产量创历史新高。

国家统计局农村司司长李锁强表示，2020年夏粮生产再获丰收，奠定了稳定全年粮食生产的基础，为继续扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务增强了信心，为全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战进一步夯实了基础。

单产提高支撑夏粮实现增产

数据显示，全国夏粮单位面积产量5456.5公斤/公顷（363.8公斤/亩），比2019年增加83.4公斤/公顷（5.6公斤/亩），增长1.6%。其中小麦单位面积产量5798.0公斤/公顷（386.5公斤/亩），比2019年增加101.9公斤/公顷（6.8公斤/亩），增长1.8%。

李锁强分析，夏粮单产提高的主要原因有两方面：

一是气候条件总体有利，小麦整体长势良好。冬小麦播种期间，主产区大部地区底墒充足，小麦基本能够一播全苗，出苗质量较高；越冬期间，麦区温度偏高，墒情适宜，实现壮苗安全越冬，分蘖充足；返青拔节和孕穗抽穗期，各地光温水条件总体适宜，一、二类苗占比普遍高于上年同期；灌浆成熟期，以晴好天气为主，昼夜温差大，利于小麦干物质积累和品质提高，特别是收获时没有出现高温干熟和持续阴雨，确保了夏粮顺利归仓。从现场查株数粒情况看，今年冬小麦亩穗数普遍多于上年，穗粒数与上年基本持平。

二是田间管理加强，后期病虫害得到有效控制。针对暖冬气候会导致小麦后期条锈病和赤霉病易发多发特点，各地及早制定防控预案，开展监测预警，加大资金投入，加强小麦后期“一喷三防”专业化服务，有效防控病虫害，没有对小麦产量和品质造成大的危害。尽管新冠肺炎疫情对小麦返青期间田间管理、农资供应等产生一定影响，但后期各地加强了农资调运和小麦田间管理，总体看疫情对小麦生产未产生大的影响。

夏粮播种面积稳中略减

数据显示，全国夏粮播种面积26172千公顷（39259万亩），比2019年减少181.6千公顷（272.4万亩），下降0.7%。其中小麦播种面积22711千公顷（34066万亩），比2019年减少273.5千公顷（410.2万亩），下降1.2%。

李锁强分析，夏粮播种面积减少主要有以下两方面原因：

一是农业供给侧结构性改革进一步深入，秋冬播种植结构调整优化。受市场需求和种植效益等因素影响，一些夏粮主产区主动扩种蔬菜、油菜籽等经济作物，适当调减小麦播种面积。

二是华北平原地下水超采区季节性休耕制度推广实施，相关地区主动调减小麦播种面积。为进一步提高耕地质量，推进藏粮于地战略的实施，近年来我国在华北平原一些地区将季节性休耕制度与地下水超采综合治理相结合，实行“一季休耕、一季种植”种植模式。比如河北省在地下水超采区廊坊、保定、邯郸和雄安新区等47个县（市）组织实施季节性休耕限采措施，冬小麦播种面积减少较多。

全国夏粮总产量14281万吨（2856亿斤），比2019年增加120.8万吨（24.2亿斤），增长0.9%。其中小麦产量13168万吨（2634亿斤），比2019年增加75.6万吨（15.1亿斤），增长0.6%。

(责编：杨曦、乔雪峰)