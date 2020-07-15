银保监会通报影子银行和交叉金融业务突出问题

记者14日从银保监会获悉，为进一步巩固深化影子银行和交叉金融业务整治成果，坚决纠正资金空转、脱实向虚等行为，提高银行业保险业支持“六稳”“六保”的质效，银保监会日前向系统内各级派出机构和银行保险机构印发《关于近年影子银行和交叉金融业务监管检查发现主要问题的通报》。

其通报的问题主要集中在“资管新规”“理财新规”执行不到位，过渡期业务整改不到位，新业务违背禁止刚性兑付要求等；非标投资业务管控不力，资金违规流入股市，违规投向房地产领域、“两高一剩”限制性领域等。

在通报问题的同时，银保监会对规范整改影子银行和交叉金融业务提出了四点要求。一是提高思想认识，树立正确发展理念；二是突出工作重点，深入开展整治工作；三是强化审慎经营，推进业务规范转型；四是全面排查整改，提升监管工作质效。银保监会强调，要通过规范整改影子银行和交叉金融业务突出问题，进一步疏通融资渠道，引导资金更高质量服务实体经济，为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务。

银保监会有关部门负责人表示，此次通报没有提新的监管要求，所提要求均为对现行监管规定的重申和强调。理解通报要求，重点要把握好“一二五”。其中，“五个严禁”。一是严禁多层嵌套投资、资金空转，结构复杂产品和业务死灰复燃；二是严禁监管套利、假创新和伪创新行为，发行超出风控水平和管理能力、尽职管理不到位的金融产品；三是严禁选择性落实新规要求，过渡期整改不积极不到位，过渡期内新增资金池运作、长期限的非标资产，母行与理财子公司间产品划转不合规、利益输送、风险交叉传染；四是严禁资金违规流入股市，违规投向房地产领域、“两高一剩”等限制性领域；五是严禁不当宣传和销售，降低投资者准入门槛，严重侵害金融投资者和消费者合法权益。

谈到如何做好影子银行和交叉金融业务的金融消费者权益保护工作时，银保监会有关部门负责人指出，影子银行和交叉金融产品中，相当部分结构较为复杂、风险水平较高。各银行保险机构要严格投资者适当性管理，坚决杜绝向低风险承担能力客户销售高风险产品。要严格披露信息，坚决整治产品开发设计、销售过程中存在的不审慎、不合规问题，依法保护金融消费者知情权、选择权。对金融消费者集中反映的突出问题，要加强应急管理和危机处置，及时妥善处理纠纷。

(责编：李都也(实习生)、杨曦)