蛋壳筑梦公寓联手亚洲餐饮联盟启动“员工宿舍租金补贴计划”

7月15日，蛋壳筑梦公寓联手亚洲餐饮联盟正式推出餐饮企业“员工宿舍租金补贴计划”。面向北京、上海、深圳三城市餐饮企业，提供计划总额超过500万元的租金补贴支持，解决企业员工租房难、租金贵、现金流紧张的现实问题，助力餐饮行业共渡难关。

直击餐饮企业痛点 传递行业正能量

为推动行业的健康发展，减轻餐饮企业资金压力，亚洲餐饮联盟一直不负使命积极协调各方资源，在餐饮企业降本增效上发挥联盟的力量。

本次餐饮企业“员工宿舍租金补贴计划”是与蛋壳公寓旗下的集中式公寓品牌蛋壳筑梦公寓联合发起，为已经伤痕累累还要扛起员工安居乐业责任的餐饮企业老板保驾护航。

蛋壳筑梦公寓相关负责人了解到，餐饮企业除了支付员工工资，还要解决员工居住问题，为此需要支付半年甚至更长时间的预付租金，押金，这些给受疫情影响现金流本就紧张的餐饮老板带来不小的压力。同时也存在因疫情原因原宿舍无法正常出入，业主突然变卦无法正常续租，或因租金问题未能达成共识等诸多员工宿舍问题，让老板们精疲力尽。一时间找不到安全可靠，配套齐全、交通方便、又能让员工享受舒适的宿舍环境。该负责人表示，蛋壳筑梦公寓对餐饮等企业目前的困境感同身受。因此，蛋壳筑梦公寓积极筹备，与联盟携手，开启了行业助力计划，期待“传递行业正能量，发出行业好声音”，为疫情防控、复工复产贡献绵薄之力。

据介绍，此次“员工宿舍租金补贴计划”主要从四个方向着手实施：

1. 短租服务：有些企业员工宿舍在小区内，因疫情原因无法正常出入。或企业为复工复产暂时未找到合适的宿舍。蛋壳筑梦公寓将于2020年7月15日起，为企业提供为期1~3个月的短期服务；

2. 租金减半：入住房间的租金减半，为企业节约费用支出；

3. 押零付一：免押金，租金月付，降低企业现金流压力；

4. 无责退租：无论任何原因提前退租的，按天结算租金，多退少补。不惩罚性扣租金；

预计，总租金减免额将超过500万元，希望能够为加入计划的餐饮企业解决当下的燃眉之急。

蛋壳筑梦公寓内部房间图 北欧风内饰 4人间/6人间/8人间任选

引领业态创新 同心筑梦 共克时艰

据悉，成立于2015年初的蛋壳公寓，是一家以数据驱动为核心，提供高品质租住生活的资产管理和居住服务平台。产品形态涵盖合租公寓、整租公寓等，满足都市年轻人多元化的居住需求。2020年1月17日，成功登陆美国纽交所，成为迄今市值最大的长租公寓企业。

蛋壳筑梦公寓全景天窗会客区

蛋壳筑梦公寓是蛋壳公寓旗下的集中式公寓品牌，成立以来专注企业级员工公寓的建设，凭借集中一站式管理、高安全级别、齐全的基础设施配套等突出优势，为企业客户提供定制化的员工宿舍解决方案，以东四环石佛营店为例，主推户型配套大型休闲区、会客室、洗衣间，拥有独立盥洗室的多人间，月租金仅700-1500元/床，满足了企业在性价比、安全、省心等多方面的职工住宿需求痛点。

疫情发生以来，蛋壳筑梦公寓秉持“以真诚服务触达客户”的服务宗旨，保持标准化、高性价比运营同时，制定严格防疫管控措施，一方面加强人员管控，工作人员佩戴口罩、手套、护目镜、防护服上岗，对出入人员严格登记、测温；公共区域保证每天消杀至少3次，宿舍房间每天上午消杀1次。另一方面，蛋壳筑梦公寓还应对防疫需要实现了服务人性化升级，增加安保人员日常巡检，工作人员全程值守，门店入住微信群、公告栏定时通报疫情防范温馨提示；同时，公寓工作人员还提供代取快递、外卖，生活物资集中采购等暖心服务。

凭借定制化的高性价比方案，疫情期间卓有成效的防疫管控，结合贴心服务，蛋壳筑梦公寓为企业在合理、可控成本之下，提供了安全、优质的员工住宿解决方案，以行动助力复工复产。截至目前，蛋壳筑梦公寓已经在北京、上海、深圳三座城市拥有11家在营业门店、11000张床位，为上万企业员工提供了集中式员工宿舍服务，获得了行业的广泛认可。

蛋壳筑梦公寓负责人表示，自古以来，民以食为天，家以居为安。对于背井离乡在城市打拼的人们来说，一个温暖的避风港湾，不仅是自己在城市的落脚点，也是能够让身心获得休憩的避风港湾。蛋壳筑梦公寓秉持蛋壳公寓的品牌理念，希望能够成为大城市打拼青年人的梦想守护者，同时相信，一切困难和压力都是暂时的，希望餐饮等企业同仁坚定信心，与蛋壳筑梦公寓一起，同心筑梦、共克时艰，迎接充满希望的未来。

(责编：许维娜、夏晓伦)