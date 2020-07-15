走进文山，希望在云端深处

山清水秀、云雾缭绕。这是记者对文山市德厚镇亚拉冲村的第一印象。在这个地势复杂、高海拔的小村落里，村民们坐在家门口悠闲地聊着家常，谈论着如何给翻新好的房屋进行打扫与通风。刚下班的果农拿着满满一箩筐的水果，告诉记者今年是丰收的一年。在外务工多年的返乡青年们感慨万分，因为他们曾经泥泞老旧的家乡，现如今已变成了更好的模样。

自2018年7月以来，上海市国资委、市工商联合发起百家市属国企与民企分别结对百余个贫困村，开展“双一百”村企结对精准扶贫行动, “百企帮百村”，为贫困地区带人、带物、带产业、转观念、转村貌，简称为“三带两转”模式。

早在2008年，浦发银行就与文山市的平坝镇、新街乡老寨村、新街乡垭口寨村等贫困村结对帮扶。作为“百企帮百村”的积极响应者和实践者，在“百企帮百村”的行动中，浦发银行又对接德厚镇亚拉冲村、东山乡南林村，以及薄竹镇五色冲村，充分发挥金融专长，系统化、体系化地精准帮扶贫困村，让乡村旧貌换新颜，从被动输血向主动造血转变。功夫不负有心人，今年5月17日，这些对口帮扶的贫困村全部脱贫出列，旧村换了新颜，村民的生活质量以及当地的产业发展也得到了显著的提升。

转村貌、农危改 村民的生活质量脱胎换骨

“曾经的亚拉冲村，道路高低不平，淤泥严重，村民出行很难，深一脚浅一脚的，出一趟门，要花上很多时间。”走在刚刚修建好的道路上，亚拉冲村总支书记袁永发感叹道。

如今，亚拉冲村已大面积实现了道路硬化，村里的环境也随之焕然一新，出行方便了，村子里的欢声笑语也就多了起来。跟随着袁永发的脚步，记者步行的过程轻松惬意，时不时有路过的村民前来问好，给记者品尝刚刚采摘好的新鲜水果。

除了道路硬化，危房改造也是浦发对口帮扶亚拉冲村的一大工程。来到村民杨小深的家中，平整的庭院和新建的厨房让人难以相信这里曾是房屋安全等级不达标、人畜混居的危房。

如今，文山贫困村的众多房屋都得到了改建。就像杨小深的家一样，他们重新规划后的房屋明显不再拥挤，客厅、卧室、厨房等区域都被有序安全的隔开。曾经摇摇欲坠的墙面和天花板，在更换横梁和楼板之后也达到了安全指标。在道路硬化之后，村民家的庭院也不再泥泞不堪，变成了干净平整的休闲之地。

这“向往的生活”离不开浦发银行的支持，道路硬化、危房改造、人畜分离、厕所革命等项目顺利推进，截至目前，浦发银行在文山州累计投入超过900万元帮扶资金，组织实施扶贫项目近20个，受益人口达1500余户6000余人。

通过项目的持续推进，村民关心的房屋安全、环境脏乱等问题在一定程度上得到了解决，贫困村的村容村貌也得到了美化。同时，浦发银行与当地政府紧密协作，开展厕所革命，致力解决“厕所少、卫生差”的问题，在更广维度上优化人居环境、缩小城乡生活差距。

带产业、转观念 贫困村有了可持续发展的力量

文山贫困村大多面临海拔高、耕地少等自然难题。为了助力当地种植业发展，让村民不再“靠天吃饭”，浦发银行帮助贫困村修建水窖、铺设道路，为产业扶贫打好基础。记者了解到，薄竹镇甲马石村已修建了2个100立方米水池，1个1500立方米容量的水院坝堤及多项配套设施。当地的村民告诉记者，新修好的水源设施，不仅让他们喝上了干净的水，还养活了他们的农田，也让村民们看到了充满希望的未来。

“一方水、一片地”带动了甲马石村的樱桃与玉米种植业，“带产业”收获了良好效果。

“浦发给我们修好了房子，铺好了路，有了路，我们的农产品就能出山了，日子也会越来越红火。有了盼头，我们干活的动力就更足了，未来的美好生活，要靠我们自己去努力。”见面当天，当地村民刚刚完成辣椒采摘，脸上、脖子上都布满了豆大的汗珠。

如今，亚拉冲村的米辣已经成为小有名气的网红农产品了，种植户每到丰收季，都会收到来自全国各地的订单。在本次行程中，记者也走进了当地的辣椒田，看到成串的辣椒颜色亮眼，村民高效的完成筛选、采摘、打包等一系列工作，整体过程干净且有序。

正如村民所说，浦发银行的帮助，让文山贫困村有了发展的资源与平台，把村外的致富经验带到村里，也改变和带动了村民，加上村民们兢兢业业与自主脱贫的上进精神，贫困村不仅脱贫，更要致富奔小康，走上可持续发展的道路，指日可待。

随着时代的发展，守着老法子种地已落伍了，新农村离不开新技术，浦发银行联合云南农业大学，多次邀请种植和养殖方面的专家，在村里举办农业技术培训，手把手传授农业知识，让更多的新技术、新科技在这片土地上得到实践。

扶贫先扶志，扶志又扶智。在脱贫攻坚的战斗中，离不开驻村工作队员及帮扶干部的辛勤付出。据了解，自2008年以来，浦发银行相继派出11名工作队员赴文山驻村开展扶贫工作。驻村干部深入到村民家中走访，与贫困户进行交流，及时为贫困户解决实际困难。使贫困群众“等、靠、要”思想明显改变、内生动力得到有效激发。

“逐梦萤火虫”计划 提升贫困地区医疗水平

住房与就业都在“百企帮百村”的实践中得到了有效提升。那么，当地在提升医疗水平和能力方面又有哪些进步？

对此，浦发银行相关工作人员向记者介绍了于2016年7月启动的“逐梦萤火虫”西部儿科医护人员进修计划公益项目。文山市人民医院有2位参与该项目的医护人员，记者对他们进行了电话采访。

文山市人民医院位于文山县城南面，是周边村民获取医疗服务的主要地点，内部干净整洁，科室齐全，来自周边各地的病人们有序的在各个窗口排队等候。

“因为我们是综合医院，儿科的辅助医室相对较少，有时候小朋友做个B超，科室与科室之间也会因专业领域不同而遇到配合上的问题。浦发的逐梦萤火虫计划，让我有机会去上海市儿童医院进修，不仅帮助我在个人水平上得到了提升，也让我学会了很多管理方面的知识。”于2019年4月份完成进修并返乡的田维波医生告诉记者。

在医疗行业内长期面临人才需缺的儿科诊室，不仅需要更专业的医生，也需要有经验的管理者。浦发银行通过“逐梦萤火虫儿科医护人员进修计划”，承担了田维波等来自中西部和贫困地区的医护人员的进修费用，还在住宿、交通等方面提供资助，为他们提供走出县城，前往一线城市的三甲医院进修培训的机会。

进修期间专业导师的指导，各个科室轮流的实操经验，每月的严格考核，让来自西部贫困地区的医护人员们学会了一个成熟科室的管理机制，以及如何与来自不同学科背景的同事们密切配合，为病患提供最大程度的帮助。

“能够参加逐梦萤火虫医护人员千人进修计划，我是幸运的，我们文山市也是幸运的。现在我们的诊疗计划变得更加周全，我也将我进修时所学到的知识，传递给我们科室的其他医生，更好的守护我们文山孩子的健康。”采访临近结束时，田维波医生笑着告诉记者。

现今，文山州居民生活质量不断提升，产业及医疗水平持续发展。在脱贫攻坚的路上，浦发银行以“带人、带物、带产业和转观念、转村貌”的三带两转的精准扶贫，履行作为企业公民的责任，以改善民生为目的、以产业扶贫为抓手、以扶智脱贫为重点，用行动实现着“奔小康的路上一个都不能少”的誓言。

(责编：夏晓伦、毕磊)