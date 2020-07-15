人民网>>财经

报告称近6成用户看好共享电单车行业未来发展

2020年07月15日17:40  来源：中国网
 

近日，艾媒咨询发布《2020中国共享电单车安全管理专题研究报告》。报告指出，共享电单车需求巨大，近6成受访用户认为对比家用电动车，共享电单车安全性更高。针对电动自行车在使用、充电过程中的安全隐患，共享电单车从车辆认证、电气安全、骑行安全等方位为当前两轮电动出行提供安全优化方案。

新国标出台后，超标电动车被逐步清退，数据显示符合新国标车型仅占比约32.7%，传统电动自行车行业全面升级仍需较长时间。而随之产生的需求缺口，则通过共享电单车这个创新方式加以填补。艾媒咨询调研报告显示，相较于民用电动车共享电单车的安全优势逐步展现。

此外，在用户安全建设层面，基于出行领域的多年经验，三大出行巨头平台青桔、美团、哈啰满意度较高，安全建设体系相对完善。艾媒咨询分析师认为，共享电单车对电池电力管理、停放管理有更高要求，共享电单车的安全管理建设关键在于技术。

调研数据显示，在共享电单车车辆停放管制层面，中国共享电单车用户对全国性平台青桔、美团、哈啰停放管制满意度高。艾媒咨询数据分析师认为，全国性平台凭借平台资源、技术支撑和服务体系占有一定优势。

艾媒咨询调研数据显示，当前共享电单车用户对共享电单车的价值认可度逐渐提高，对于未来共享电单车行业的持续性发展，58.7%的受访用户持积极态度。

艾媒咨询报告指出，每周使用频次在3次以上的受访用户占到3成，同时大众共享出行意识的提升进一步推高共享电单车的日常使用率。2019年新国标施行后，行业进入加速发展新时期。

目前不论是部委或是地方监管部门，都贯彻落实中央提出加速发展新动能的要求，对共享电单车等新生事物包容审慎，并从监管方面引导行业健康发展。去年4月起，有关部门发布的《电动自行车安全技术规范》开始施行，电单车有了新“国标”。随后，昆明、长沙、银川、南宁、合肥等地相继表示，将共享电单车作为公共出行工具纳入管理。共享电单车迎来发展新机遇。

中国科学院科技战略咨询研究院专家坦言，共享电单车将极大地满足电动自行车市场发展需求，解决当前行业顽疾，为解决民众短途出行需求提供了新选项，是传统电动自行车数字化、网络化、智能化涌现的新业态，政府应包容审慎监管共享电动自行车新业态。

作为新生事物，共享电单车企业需要承担起社会责任，在安全骑行、停放管理上，承担应有的责任。共享电单车行业发展需要企业携手政府，共享共治，政府部门制定行业标准、服务规范，创新监管机制。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved