报告称近6成用户看好共享电单车行业未来发展

近日，艾媒咨询发布《2020中国共享电单车安全管理专题研究报告》。报告指出，共享电单车需求巨大，近6成受访用户认为对比家用电动车，共享电单车安全性更高。针对电动自行车在使用、充电过程中的安全隐患，共享电单车从车辆认证、电气安全、骑行安全等方位为当前两轮电动出行提供安全优化方案。
新国标出台后，超标电动车被逐步清退，数据显示符合新国标车型仅占比约32.7%，传统电动自行车行业全面升级仍需较长时间。而随之产生的需求缺口，则通过共享电单车这个创新方式加以填补。艾媒咨询调研报告显示，相较于民用电动车共享电单车的安全优势逐步展现。
此外，在用户安全建设层面，基于出行领域的多年经验，三大出行巨头平台青桔、美团、哈啰满意度较高，安全建设体系相对完善。艾媒咨询分析师认为，共享电单车对电池电力管理、停放管理有更高要求，共享电单车的安全管理建设关键在于技术。
调研数据显示，在共享电单车车辆停放管制层面，中国共享电单车用户对全国性平台青桔、美团、哈啰停放管制满意度高。艾媒咨询数据分析师认为，全国性平台凭借平台资源、技术支撑和服务体系占有一定优势。
艾媒咨询调研数据显示，当前共享电单车用户对共享电单车的价值认可度逐渐提高，对于未来共享电单车行业的持续性发展，58.7%的受访用户持积极态度。
艾媒咨询报告指出，每周使用频次在3次以上的受访用户占到3成，同时大众共享出行意识的提升进一步推高共享电单车的日常使用率。2019年新国标施行后，行业进入加速发展新时期。
目前不论是部委或是地方监管部门，都贯彻落实中央提出加速发展新动能的要求，对共享电单车等新生事物包容审慎，并从监管方面引导行业健康发展。去年4月起，有关部门发布的《电动自行车安全技术规范》开始施行，电单车有了新“国标”。随后，昆明、长沙、银川、南宁、合肥等地相继表示，将共享电单车作为公共出行工具纳入管理。共享电单车迎来发展新机遇。
中国科学院科技战略咨询研究院专家坦言，共享电单车将极大地满足电动自行车市场发展需求，解决当前行业顽疾，为解决民众短途出行需求提供了新选项，是传统电动自行车数字化、网络化、智能化涌现的新业态，政府应包容审慎监管共享电动自行车新业态。
作为新生事物，共享电单车企业需要承担起社会责任，在安全骑行、停放管理上，承担应有的责任。共享电单车行业发展需要企业携手政府，共享共治，政府部门制定行业标准、服务规范，创新监管机制。
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