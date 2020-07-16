国家绿色发展基金股份有限公司成立

本报北京7月15日电 （记者曲哲涵、田泓）财政部、生态环境部和上海市15日通过视频连线方式举行国家绿色发展基金股份有限公司揭牌仪式。国家绿色发展基金是由财政部、生态环境部和上海市共同设立的国家级政府投资基金，主要投资于环境保护和污染防治、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等绿色发展领域。财政部、长江经济带沿线11省市、部分金融机构和相关行业企业共同向基金出资，基金规模885亿元，其中，中央财政出资100亿元。
据悉，国家绿色发展基金按市场化规则运作，通过政府出资并撬动社会资本加大投入，为持续加大长江经济带发展提供动力和资金保障。基金首期主要投资于长江经济带沿线11个省市；适当安排其他区域项目，探索可复制可推广经验；采用公司制，落户上海，由上海市牵头具体管理事宜。
财政部有关负责人表示，财政部作为国务院授权的国家出资人和基金公司第一大股东，将切实履行好国家出资人职责。基金公司要加强与沿江省市及有关部门的沟通协调，聚焦长江经济带沿线环境保护、污染防治、能源资源节约利用等绿色发展重点领域，探索可复制可推广经验，在推动绿色发展中发挥好示范作用；要不断提升管理水平和投资能力，加强基础管理制度建设，建立健全风险防控体系；要充分发挥部门、地方在绿色发展方面的信息资源优势，加快项目储备，推动基金尽快开展投资业务，尽早发挥效益。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】