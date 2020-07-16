人民网>>财经

国家绿色发展基金股份有限公司成立

2020年07月16日05:02  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月15日电  （记者曲哲涵、田泓）财政部、生态环境部和上海市15日通过视频连线方式举行国家绿色发展基金股份有限公司揭牌仪式。国家绿色发展基金是由财政部、生态环境部和上海市共同设立的国家级政府投资基金，主要投资于环境保护和污染防治、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等绿色发展领域。财政部、长江经济带沿线11省市、部分金融机构和相关行业企业共同向基金出资，基金规模885亿元，其中，中央财政出资100亿元。

　　据悉，国家绿色发展基金按市场化规则运作，通过政府出资并撬动社会资本加大投入，为持续加大长江经济带发展提供动力和资金保障。基金首期主要投资于长江经济带沿线11个省市；适当安排其他区域项目，探索可复制可推广经验；采用公司制，落户上海，由上海市牵头具体管理事宜。

　　财政部有关负责人表示，财政部作为国务院授权的国家出资人和基金公司第一大股东，将切实履行好国家出资人职责。基金公司要加强与沿江省市及有关部门的沟通协调，聚焦长江经济带沿线环境保护、污染防治、能源资源节约利用等绿色发展重点领域，探索可复制可推广经验，在推动绿色发展中发挥好示范作用；要不断提升管理水平和投资能力，加强基础管理制度建设，建立健全风险防控体系；要充分发挥部门、地方在绿色发展方面的信息资源优势，加快项目储备，推动基金尽快开展投资业务，尽早发挥效益。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月16日 02 版）
(责编：牛镛、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved