国家绿色发展基金股份有限公司成立

本报北京7月15日电 （记者曲哲涵、田泓）财政部、生态环境部和上海市15日通过视频连线方式举行国家绿色发展基金股份有限公司揭牌仪式。国家绿色发展基金是由财政部、生态环境部和上海市共同设立的国家级政府投资基金，主要投资于环境保护和污染防治、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等绿色发展领域。财政部、长江经济带沿线11省市、部分金融机构和相关行业企业共同向基金出资，基金规模885亿元，其中，中央财政出资100亿元。

据悉，国家绿色发展基金按市场化规则运作，通过政府出资并撬动社会资本加大投入，为持续加大长江经济带发展提供动力和资金保障。基金首期主要投资于长江经济带沿线11个省市；适当安排其他区域项目，探索可复制可推广经验；采用公司制，落户上海，由上海市牵头具体管理事宜。

财政部有关负责人表示，财政部作为国务院授权的国家出资人和基金公司第一大股东，将切实履行好国家出资人职责。基金公司要加强与沿江省市及有关部门的沟通协调，聚焦长江经济带沿线环境保护、污染防治、能源资源节约利用等绿色发展重点领域，探索可复制可推广经验，在推动绿色发展中发挥好示范作用；要不断提升管理水平和投资能力，加强基础管理制度建设，建立健全风险防控体系；要充分发挥部门、地方在绿色发展方面的信息资源优势，加快项目储备，推动基金尽快开展投资业务，尽早发挥效益。

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 02 版）

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