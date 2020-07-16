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“停课不停学”期间，亿万师生参与在线教学——

线上开课堂 学习不打烊（大数据观察·新产业新业态）

本报记者  丁雅诵

2020年07月16日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　数据来源：教育部、中国互联网络信息中心、腾讯课堂 制图：张丹峰

　　核心阅读

　　抗击疫情期间，网络教学给广大学生送去优质教育资源，学生们居家学习，“停课不停学”；教师们变身主播，“停课不停教”……这既是对教育系统的一次重大考验，也将有力推进教学方式改革。不少地方以此为契机促进优质教育资源共享，改进教学模式，在线教学渐渐成为与线下教学并行的教学方式。

　　

　　今年以来，不少家长和孩子因为疫情影响第一次与线上课堂“亲密相遇”。从应对疫情的权宜之计，到网络教学模式的新探索，在线教育逐步从新鲜感走向新模式，迎来发展的加速期。

　　云平台浏览次数逾20亿

　　教育信息化建设的一次“大练兵”

　　居家学习期间，安徽省合肥市师范附属小学四年级学生邓孝卓，每天下午3时20分都会准时打开电视，收看全省统一录制的“空中课堂”直播课程。

　　“一个下午4节课，一节课20分钟，感觉挺轻松，该学的知识都没落下。”邓孝卓说，“电视里的老师讲课生动有趣，我们都很喜欢。”

　　为保证学习效果，合肥师范附小线上教学采取“双师课堂”模式。据该校校长冯璐介绍，讲授新课的教师由省里统一安排，班级原本的任课老师与学生同步听课，然后通过校园平台、班级空间、微信等方式，进行课后辅导、作业批改等，及时解决学生在学习过程中遇到的问题。

　　“听优秀教师上课，对于我们任课教师来说，也很有启发。”在与学生同步听课的日子里，学校老师李智慧常常反复琢磨、借鉴经验，提升自己的课堂教学质量。

　　“停课不停学”期间，亿万师生参与到在线教学中，我国教育信息化建设得到一次“大练兵”。据介绍，有27个省份开通了省级网络学习平台，为学生居家学习提供托底服务，并指导确有条件的市县和学校用好本地本校优质资源。

　　在全国层面，国家中小学网络云平台于2月17日正式开通后，一直运行平稳顺畅，截至5月11日，平台浏览次数达20.73亿；中国教育电视台空中课堂收视率大幅跃升，在全国卫视关注度排名进入前十。高校方面，截至5月8日，全国1454所高校开展在线教学，103万教师在线开出了107万门课程，覆盖本科理、工、农、医、经、管、法、文、史、哲、艺、教全部12个学科门类。

　　“这次大规模在线教育实验，最大程度地检验了在线教育的优越性与可行性。”教育部基础教育司司长吕玉刚表示，调查显示，学生和家长普遍反映国家中小学网络云平台界面清晰、使用便捷、内容丰富、资源优质、观看流畅，特别是为农村地区的学生送去了优质教育资源，受到广泛好评。

　　98.4%的中小学实现网络接入

　　优质教育资源城乡共享

　　江西省宜春市万载县高村镇新竹村尹家岭，距离县城53公里，山高路陡、人口散居。一直以来，该地的手机、电视、网络信号都不理想。疫情期间，信号问题成了尹家岭15名中小学生线上学习的最大障碍。

　　怎样确保孩子们线上学习不受影响？江西广电网络万载分公司专门成立尹家岭开通广电信号突击小分队，挨家挨户寻找登记在册的不具备线上学习条件的家庭，将有线电视信号和宽带信号解决到户。能够和省城里的学生一样，听到特级教师的讲课，尹家岭的孩子们十分开心。

　　大规模在线教育，是应对疫情的非常之举，也是促进优质教育资源共享共用、推进教育公平的重要途径。江西省委教育工委书记叶仁荪介绍，江西建立了学校团队集体备课、市县教研部门精心指导、省教研部门审核的三级质量保证体系，以特级教师、省市学科带头人为主的1047名授课教师队伍，尽心尽责做好课程录播。

　　教育信息化建设推进多年，不少地区和学校已具备了较好的平台与技术。数据显示，2019年，全国98.4%的中小学（含教学点）实现网络接入，90.1%的中小学已拥有多媒体教室；包括1291门国家精品在线开放课程和401门国家虚拟仿真实验课程在内的在线课程共4.1万门，在22个在线课程平台免费开放。这些都为此次在线教学提供了重要支持。

　　“抗击疫情期间，在线教学实践改变了教师的‘教’、学生的‘学’、学校的‘管’以及教育的形态，融合‘互联网+’‘智能+’技术的在线教学已是大势所趋。”教育部高等教育司司长吴岩表示，此次线上教学也提供了一个很好的契机，促使“以教师为中心”向“以学生为中心”转变，敦促教师强化课堂设计，把学习内容制作成有利于学生自主学习的教学资源，引导学生探究式与个性化学习。

　　八成师生认可线上学习效果

　　线上线下教育融合发展

　　在常态化疫情防控背景下，在线教学渐渐成为与线下教学并行的教学方式。如何加强课程设计、保证教学质量，这是在线教学面临的最大挑战。

　　有媒体调查显示，80.3%的教师对线上教学效果较为认可，84.07%的学生对在线学习的感觉较为良好。但如果将在线学习与在校学习对比，43.32%的中小学生认为疫情期间的学习效果较在校学习差一些。

　　“如果只是简单地将线下课程搬到线上，那就没有发挥出在线教育的比较优势。在交互场景下，教师只有及时准确地采集学生的学习数据，并随时调整教学活动，才能实现高质量教学。”清华大学在线教学指导专家组组长于歆杰介绍，比如清华本学期的一门电路原理课，教师就进行了“碎”“动”“减”的教学设计。“碎”就是将原来的45分钟一节课时间拆成20分钟一段；“动”就是采用丰富交互式手段，包括每15分钟做题、让学生用弹幕回答思考题、鼓励学生投稿提问等；“减”就是梳理出课堂内讲授和课堂外自学的教学内容，使之互为补充。

　　除了学校教学，一些机构也为在线教育产品的优化提供了解决方案和技术支持。“在线教育蕴含着智能化、个性化教育的可能性。”斑马AI课教育研究院老师修佳明认为，人工智能在在线少儿教育中具有应用潜力，对探索采用适合学生的认知能力、心理特征和符合语言学习规律的教学方法很有帮助。

　　经过大规模实践，线上教学步入了一个新的阶段。

　　“这一段时间，我们更深刻地认识到线上、线下教学各自的优势，如线下教育交流更密切，线上教育时空更灵活；线下教育组织关系更稳定明确，线上教育教学主体更多元等。”浙江省教育厅副厅长韩平说：“可以肯定的是，疫情后在线教育不会被冷落，未来教育发展方向是向线上线下融合式教学转变。”


　　《 人民日报 》（ 2020年07月16日 07 版）
(责编：牛镛、曹昆)
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