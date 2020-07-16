发改委下达专项资金支持中西部和东北国家级新区承接产业转移

人民网北京7月16日电 （记者乔雪峰） 近日，国家发展改革委下达中西部和东北重点地区承接产业转移平台建设专项（国家级新区方向）2020年第二批中央预算内投资2.8亿元，支持哈尔滨、重庆两江、湖南湘江和陕西西咸新区等国家级新区公共服务平台项目建设，预计带动16.3亿元左右总投资。
据了解，2020年，国家发展改革委共分两批下达9.8亿元资金，支持中西部和东北国家级新区重点园区范围内基础设施和公共服务平台项目建设，预计带动51亿元左右总投资。
下一步，国家发展改革委将继续加大对投资计划执行情况的监督检查工作力度，切实发挥中央投资项目效益，促进中西部和东北国家级新区精准承接产业转移。
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