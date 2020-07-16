统计局：上半年物价就业形势总体稳定 基本民生保障有力

人民网北京7月16日电 （杨曦）今日上午，国家统计局新闻发言人刘爱华在介绍2020年上半年国民经济运行情况时表示，上半年我国物价就业形势总体稳定，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力。
居民消费价格涨势温和 市场供应有保障
上半年，全国居民消费价格同比上涨3.8%，涨幅比一季度回落1.1个百分点。其中，城市上涨3.6%，农村上涨4.7%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨12.2%，衣着下降0.1%，居住下降0.1%，生活用品及服务上涨0.1%，交通和通信下降3.2%，教育文化和娱乐上涨2.0%，医疗保健上涨2.1%，其他用品和服务上涨5.0%。在食品烟酒价格中，粮食上涨1.0%，鲜菜上涨3.4%；猪肉价格上涨104.3%，比一季度回落18.2个百分点。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.2%。6月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%，环比下降0.1%。
上半年，全国工业生产者出厂价格同比下降1.9%；其中6月份同比下降3.0%，环比上涨0.4%。上半年，全国工业生产者购进价格同比下降2.6%；其中6月份同比下降4.4%，环比增长0.4%。
就业形势总体稳定 城镇新增就业完成全年目标任务62.7%
上半年，全国城镇新增就业人员564万人，完成全年目标任务的62.7%。6月份，全国城镇调查失业率为5.7%，比5月份下降0.2个百分点；其中25-59岁群体人口调查失业率为5.2%，低于全国城镇调查失业率0.5个百分点，比5月份下降0.2个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.8%，比5月份下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为46.8小时。二季度末，农村外出务工劳动力总量17752万人。
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