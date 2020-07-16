“我为民生带货” 2020网络达人带货大赛即将开赛

由人民日报社指导，人民日报社新闻信息中心、淘宝联盟联合主办，中国扶贫商城承办的“2020网络达人带货大赛”将于7月中旬正式开启。只要你热爱直播、勇于挑战、渴望突破自我，都可以来报名参赛！

人民日报社《民生周刊》杂志社副总编辑、人民日报社新闻信息中心主任张巨龙表示，“此次‘2020网络达人带货大赛’举办的目的，旨在树立直播带货行业规范、选拔优质网络主播、推动六稳六保，同时促进扶贫带货、抗击疫情，为推动全社会复工复产贡献力量。”

“直播带货的底层逻辑是为我们提供了一种更加直接，更加全面的商品展示的方式和手段，可以帮助消费者提升消费体验，为许多质量有保证、服务有保障的产品打开销路。作为本次大赛的联合主办单位，淘宝联盟也将深度支持本次大赛。”淘宝联盟门一润（介石）介绍。

此次大赛分淘宝、抖音、快手等多个平台赛区，赛制包括分赛区预选赛、分赛区晋级赛、分赛区淘汰赛、全国半决赛和全国总决赛。大赛最终将评选出扶贫大使、金牌带货王、爱心企业、百强MCN机构等优秀个人和企业荣誉并给予表彰。

参赛的网络达人除了要在线上进行7天销售量（数据包含销售额、利润额、利润率、退货率）的常规比拼外，还将由权威专家、明星大咖、大众评审组成的评委会进行评审打分，分值将占最终成绩30%的权重。

据了解，本次大赛将于明年1月份举行“2020网络达人带货大赛颁奖盛典暨消费扶贫年货节”大型晚会，对获奖个人和企业颁奖。

本届赛事还得到了淘宝联盟学院的大力支持。

7月1日，中国广告协会发布的《网络直播营销行为规范》正式施行，该规范是直播营销行业首个行业性自律规范，将为从事网络直播营销活动的各类主体提供行为指南。如今直播带货早已走过野蛮生长阶段，今后的网络达人带货唯有专业、精准才有出路。

“2020网络达人带货大赛”舞台已搭建，就等你来参加！

(责编：李都也(实习生)、李栋)