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北京银保监局开1847万元罚单 涉及北京银行、平安银行、中国信达北京分公司

2020年07月17日07:48  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 潘福达）昨天，北京市银保监局开出8张罚单，涉及两家保险公司及北京银行、平安银行、中国信达北京分公司，合计罚款1847.22万元。

　　其中，中植保险经纪有限公司、天安佰盈保险销售有限公司主要违法违规事实（案由）都为编制、提供虚假的报告、报表、文件、资料。根据行政处罚决定，北京银保监局责令中植保险经纪有限公司改正，并给予50万元罚款的行政处罚；对张大维给予警告并处10万元罚款的行政处罚；责令天安佰盈保险销售有限公司改正，并给予50万元罚款的行政处罚；对马立新给予警告并处10万元罚款的行政处罚。

　　北京银行收到了4张罚单，共计罚款700万元，处罚对象包括北京银行、北京银行北京分行、城市副中心分行以及中关村分行。与此同时，北京银保监局还对北京银行的两名当事员工给予了警告处罚。

　　平安银行北京分行的处罚理由为采取不正当手段发放贷款，个人贷款资金违规流入房地产领域、二手房按揭首付比例不符合规定，个人贷款业务内控管理存在多项缺陷，以表外资金掩盖表内承兑汇票垫款，以结构化融资提供资金用于缴纳土地出让金，以融资租赁公司为通道违规为县级公立医院融资，北京银保监局给予罚没款合计777.22万元。

　　中国信达北京分公司主要违法违规事实（案由）包括为同业投资行为违规提供担保、非金融机构不良资产收购业务尽职调查不到位、不良债权管理不到位、资产质量管理不到位、借新还旧掩盖不良，被罚款250万元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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