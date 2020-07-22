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上半年

西藏主要经济指标增速亮眼

2020年07月22日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　本报拉萨7月21日电  （记者鲜敢）21日，记者从西藏自治区统计局获悉：今年上半年，西藏自治区实现地区生产总值838.38亿元，同比增长5.1%。城镇居民人均可支配收入达到20151元，增长8.8%；农村居民人均可支配收入达到4425元，增长10.4%。民间投资同比增长63.7%。同时，上半年西藏电信业务总量累计完成167.6亿元，同比增长66.1%，高于全国平均增速37.4个百分点。

　　在经济快速增长的同时，西藏稳步织密了民生保障网。实施义务教育学校改扩建项目118个，城乡居民基本医疗保险财政补助标准持续提高，全区行政村实现文艺演出队全覆盖，城乡低保标准再次提高，发放价格临时补贴受益群众达80万人次。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月22日 10 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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