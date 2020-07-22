广东进出口同比由负转正

本报广州7月21日电 （记者李刚）记者今日从海关广东分署获悉：外贸大省广东目前进出口总体逐步回稳，6月广东进出口同比由负转正，增长0.8%。
今年上半年，广东外贸进出口总值3.06万亿元人民币，同比下降7.1%，降幅较前5个月收窄1.7个百分点，占全国外贸进出口总值的21.5%。其中，出口1.82万亿元，下降8.5%；进口1.24万亿元，下降5%；实现贸易顺差5710.9亿元，收窄15.2%。其中一般贸易进出口1.57万亿元，下降4.7%，降幅较1—5月收窄2.8个百分点；加工贸易8387.2亿元，下降21.7%。同期保税物流进出口4918.1亿元，增长8.6%；市场采购出口1264.3亿元，增长49%。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】