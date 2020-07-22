格库铁路全线铺轨贯通

本报乌鲁木齐7月21日电 （记者阿尔达克）21日，在新疆与青海交界处的格库铁路建设工地，格库铁路新疆段最后一节轨排铺设到位，与青海段成功接轨，宣告格库铁路全线铺轨贯通。

格库铁路起自青海省格尔木市，经新疆维吾尔自治区若羌县、尉犁县，到达库尔勒市，全长1213.7公里。格库铁路全线开通后，格尔木到库尔勒将由原先的26个小时缩短至12个小时左右，对于推动青海、新疆两省份经济社会发展具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 10 版）

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