出口转内销，怎么“转”才好（消费视窗）

青岛艾伦达尔服饰有限公司积极开展出口转内销。图为公司营销人员正通过云直播推介产品。

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出口转内销不仅能帮助外贸企业渡过眼前的难关，还丰富了国内市场供给，有利于促进内外贸有效贯通，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局

内销市场空间大

出口产品进入国内市场，能丰富商品品类，促进市场竞争，提升消费者福利

7月2日，淘宝特价版正式上线外贸频道。消费者只需打开手机上的淘宝特价版APP，搜索“外贸频道”，就可以进入外贸商品专场。

“我看中了一款尤克里里，这是一种四弦拨弦乐器，以前只在国外见过，没想到现在国内也能买到，正打算拉好友一起购买呢！”在江苏南京市民李晓看来，转内销的外贸商品大多质量好、价格实惠，比较吸引人。

商务部外贸司相关负责人表示，今年以来，我国外贸发展面临挑战，国际市场需求下降，在这样的背景下，外贸企业将目光转向国内，积极开拓内销市场，既有利于缓解出口压力，也丰富了国内消费选择。

近日，国务院办公厅发布《关于支持出口产品转内销的实施意见》，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，着力帮扶外贸企业渡过难关，促进外贸基本稳定。

作为世界第二大消费市场，我国超大规模的市场优势为外贸企业出口转内销提供了广阔空间。

最近一段时间，一些地方接连举办出口商品内销展会，许多电商平台也纷纷设立外贸产品专区，消费者足不出户就可以买到不少优质的外贸商品。

一个月前，李晓在某电商平台上发现了一款出口转内销的液晶儿童画板，从外形上看和她从国外买回来的画板差不多，功能也相差无几，可价格低了不少。她很快下单支付，三天后商品就送上了门，“用起来和国外买回来的画板感觉相差不多，功能齐全使用方便。”

“对国内消费者而言，出口产品进入国内市场，增加了市场供给的数量和种类，能够丰富商品品类，促进市场竞争，提升消费者福利。”苏宁金融研究院高级研究员陶金说。目前，国内市场需求正加快释放，电子、家电、轻工、纺织服装等商品需求旺盛。部分出口商品个性化较强，质量有保证，可以更好满足国内消费升级需求。此外，我国正在加快推进新型基础设施、新型城镇化和重大工程建设，对机械设备、电机电气设备、精密仪器等商品需求较大，这也为相关外贸企业带来机遇。

浙江双马塑业有限公司是一家深耕外贸市场十余年的厨房塑料用品生产企业，专门生产蔬菜处理器、洋葱器、切丝器和蔬菜脱水器等厨房用品供应出口。疫情防控期间，双马塑业调整经营策略，将营销重点放在拓展内销市场上。

“我们现在是线上线下一起抓。线上，我们开了淘宝店，还请人在各个APP做带货主播，把我们最新开发的产品推销出去。线下，我们鼓励业务员直接向客户推销产品。” 双马塑业总经理陈翠虹说，“经过几个月的努力，目前公司单月内销额已超过1000万元。”

转型须跨多道槛

外贸企业在转内销时要打通标准不一致、渠道不熟悉、品牌不响亮等堵点

“一些货物滞留在港口、码头，洽谈中的一些订单直接就停了。”今年初，出口困难让江苏心愿家纺（南通）有限公司董事长杨华很着急。自救迫在眉睫，主要做法就是转向国内市场。

出口转内销，怎么“转”是关键。一开始心愿家纺找到苏宁，打算将出口模式直接套用在内贸生意上——由苏宁下订单，心愿家纺照单生产、照单发货。然而，这种方式行不通。

经过一番沟通磨合，心愿家纺最终决定尝试C2M（用户直连制造）模式，由苏宁提供大数据分析得出消费趋势预判与产品需求，心愿家纺做研发，双方共同完成生产、销售、数据反馈等全流程。最近，根据市场需求，双方共同研发生产的一款抗菌被，上线5天就卖出了1000多套。

专家表示，外贸企业要想顺利打开国内市场，有这些堵点需要打通：

标准不一致——对于一些外贸企业而言，部分产品存在国内外市场质量标准认证不同的问题。在我国，强制性产品认证（又称为CCC认证）目录包括家用电子电器产品、汽车、玩具等17大类103种产品，列入目录的产品，必须经评价符合相关安全标准要求并标注CCC标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

渠道不熟悉——中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍提示，对一些习惯于只负责生产加工、不负责商品销售的外贸企业来说，转向国内市场后要考虑销售渠道问题。分销渠道分为线上、线下两种，线上有天猫、京东、苏宁等电商平台；线下零售渠道涉及一级、二级代理商。“外贸企业想转内销，就要更多地研究国内市场的流通渠道，更好地整合分销资源。”赵萍表示。

品牌不响亮——“很多外贸企业在出口时主要采用代工模式，产品缺乏品牌，在国内市场中知名度并不高，可能会处于竞争劣势。”陶金表示，内销市场潜力巨大，新的市场需求不断涌现，外贸企业要抓住机遇，适应国内市场需求和消费特点，在产品外观、功能、包装、服务等方面迭代升级，不断提升核心竞争力，逐步打造产品品牌和知名度。

今年下半年，商务部将举办全国性促消费活动，利用步行街、重点商圈等在品牌集聚、渠道融合、市场人气等方面优势，拓宽适销对路的出口产品内销渠道。指导和支持地方搭建消费促进平台，帮助外贸企业进一步对接国内大型商贸流通企业、电商平台企业，促进供需对接。

各地市场监管部门将督促和指导认证机构主动为企业服务，进一步优化认证程序，缩短认证办理时间。

促进内外双循环

加大财税、金融支持，发展“同线同标同质”产品

鼓励出口转内销，不是让外贸企业放弃海外市场，而是要立足两个市场，用好两种资源，通过多元化经营增强企业竞争力。换言之，外贸企业要在巩固好海外市场的基础上，积极开拓国内市场。

“即使未来海外需求恢复了，我们也要开拓内销市场。” 广州雅琦特实业有限公司副总经理纪彬表示，“外销+内销”两条腿走路，才能走得稳、走得远。

往年这个时候，纪彬应该正忙着在国外参加大型鞋业展会，但今年不同，几个月来他一直在忙着拓展内销市场。他说：“国内国际双循环，努力培育企业新优势才是长久之道。”

今年6月，雅琦特与广州鞋业商户联合，参加了首届广州直播节，线上直播带货自产的拖鞋，最终成交了150多笔。纪彬表示，“虽然此次直播交易数量不大，但探索出一条新的销售途径，为我们做好内销市场积累了经验。”

外贸企业出口转内销可能面临账期长、占用资金多等问题，需要财税、金融等方面的支持。

《关于支持出口产品转内销的实施意见》提出，要提升转内销便利化水平，符合条件集中办理内销征税手续的加工贸易企业，最迟可在季度结束后15天内申报；做好融资服务和支持，鼓励各类金融机构加强供应链金融服务，加大信贷支持；加大保险支持力度，支持保险公司提供多元化的保险增值服务；加强资金支持，用足用好外经贸发展专项资金。

今年，中国出口信用保险公司创新承保模式，扩大短期出口信用保险覆盖面，帮助外贸企业开拓国际国内市场。上半年，中信保短期出口信用保险实现承保金额2668.8亿美元，同比增长5.2%；支持国内贸易1764.7亿元，同比增长20.1%。

疫情防控期间，专业生产不锈钢出口制品的广东欧亚家居有限公司主动转向国内市场。“今年以来，我们享受了出口退税款659万元及社保费减免146.7万元，这为我们转向内销市场提供了有力支持。”公司副总经理练玉山说。

外贸企业也须练好内功。商务部研究院国际市场研究所副所长白明认为，外贸企业如果想要在国内市场上有所作为，一定要做长期战略性规划，特别是要加快发展“同线同标同质”产品。

所谓“同线同标同质”，是指在同一生产线上按照相同标准、相同质量要求生产既能出口又可以内销的产品。2016年，我国就已推动实施出口食品农产品内外销“同线同标同质”。《关于支持出口产品转内销的实施意见》明确提出，支持企业发展“同线同标同质”产品，并将 “同线同标同质”适用范围扩大到一般消费品、工业品领域。推广“三同”产品范围有助于推动内外销产品标准统一，打通国内国际两个市场。

赵萍认为，要推动国内外标准接轨，建立国内外标准比对与报告制度，推动中国标准“走出去”，积极参与国际标准制修订，支持我国优势产业技术标准成为国际标准，从根本上消除国内外标准的差异。

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 19 版）

(责编：白宇、岳弘彬)