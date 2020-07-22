三方面规范行业协会商会严查严惩违规收费

本报北京7月21日电 （记者赵展慧）21日，在国新办举行的关于进一步规范行业协会商会收费的国务院政策例行吹风会上，民政部副部长王爱文表示，针对当前行业协会商会存在的收费行为不够规范、收费标准不够合理、收费监管机制需要进一步健全等问题，主要从三方面来规范行业协会商会收费。

近日，国务院办公厅印发了《关于进一步规范行业协会商会收费的通知》。王爱文介绍，通知主要从以下三个方面对行业协会商会收费行为进行规范：一是全面清理取消违法违规收费，二是提升收费规范性和透明度，三是建立健全收费长效监管机制。

跟过去规范行业协会收费管理方面的文件相比，此次通知内容有诸多突破。

清理取消违法违规收费方面，明确提出了“五个严禁”的要求。严禁强制入会和收费，严禁利用法定职责和政府委托授权事项违规收费，严禁通过评比达标表彰活动收费，严禁通过职业资格认定违规收费，严禁只收费不服务或多头重复收费。

人社部专业技术人员管理司司长李金生以“严禁通过职业资格认定违规收费”为例表示，行业协会商会不得变相开展资格认定，证书不得使用“中华人民共和国”“中国”等字样，也不能使用国徽标志，不得与国家的职业资格相混淆。

提升收费规范性和透明度方面，着重对会费和经营服务性收费的制定标准和程序作出明确规范。要求会费的确定要经过会员（代表）大会以无记名投票的方式来确定，经营服务性收费对具有一定垄断性和强制性的项目和其他能够由市场调节价格的项目分别作出规范。

同时，文件提出依法加强成本审核的方式，合理制定收费标准，及时降低偏高收费。国家发展改革委价格司负责人周伴学介绍，部分领域特别是履行法定职责的行业协会商会还存在收费偏高的问题，以金融类和互保类协会为例，2018年全国近20家金融类和互保类协会总收入占全国性协会商会总收入的近30%，平均收入达到全国性协会商会的10倍以上。“今年年底前，各行业协会商会要对收费情况认真开展自查。行业主管部门要加强指导，督促行业协会商会综合考虑会员经营状况、承受能力、行业发展水平等因素，合理制定收费标准，防止过高收费。”

建立健全收费长效监管机制方面，强调2020年底以前基本完成行业协会商会和行政机关脱钩改革。通过“脱钩”强化源头治理外，着力构建有效的综合监管网络体系。进一步明确和压实发展改革、市场监管、民政、财政、审计等有关部门和地方各级政府监管职责，切实加大对行业协会商会乱收费规范治理力度。王爱文介绍，行业协会商会与行政机关脱钩改革工作目前总体进展比较顺利，有效厘清了行政机关与行业协会商会职能边界，理清了政府、社会、市场三者关系，对于规范行业协会商会收费起到了源头治理的作用。

严查严惩违规收费行为，国家市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局负责人陈志江表示，各级市场监管部门将依托全国12315平台，畅通投诉举报渠道，对乱收费行为发现一起、查处一起，对企业反映强烈、社会影响恶劣的要予以公开曝光。

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 02 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)