“限塑令”下百万企业面临转型阵痛

本报讯 麦当劳中国日前宣布，为响应“到2020年年底全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管”的规定，其于北上广深的近千家餐厅将率先停用塑料吸管。而随着《关于进一步加强塑料污染治理的意见》中对相关塑料制品禁止使用时限的临近，我国塑料制品产业将经历新一轮阵痛。

作为全球最重要的环境问题之一，每年有800万吨的塑料垃圾进入海洋。在塑料垃圾中，塑料吸管是最为常见的来源之一，使用一分钟的塑料吸管，填埋降解需要几百年。

目前，中国已成为全球最大的塑料生产国与消费国，企查查数据显示，目前我国与塑料制品相关的在业、存续企业共有283万。

过去十几年来，我国塑料制品产量持续增长，相关的企业数量也逐年递增。企查查数据显示，2010年至2019年，相关企业一共新注册了263.6万家，其中2019年注册量最多，达56.6万家，同比增长25.5%。

今年1-6月，我国塑料制品相关的企业一共新注册34.7万家，同比增长30%。其中，二季度注册量达到23.4万家，相比去年同期大涨56%。

塑料制品与人们生活息息相关，庞大的企业量背后，相关的专利技术也整体呈增长趋势，其中2018年行业专利公开数量同比增长56.3%，为近十年最大涨幅。近两年，行业专利数量均达到4500件左右。

从注册资本来看，企查查数据显示，相关企业注册资本分布在100万以内的企业最多，共121.9万家，占比43%。

环境污染日益严重，而年底全面禁用塑料吸管的规定正是我国对塑料污染打出的又一计重拳。其中，对于外卖领域的“减塑”也有明确指标要求：到2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%。对于当下的传统塑料生产企业来说，如何转型升级、初步形成替代品生产能力，并且争取尽快形成新业务的布局和新产品的生产能力，是最大的考验。 （李子晨）

(责编：李都也(实习生)、李栋)