“小鲸铺子”电商平台正式上线

人民网北京7月22日电 7月22日，新京报全新推出的电商平台“小鲸铺子”正式上线。该平台借助DTC(Direct to Consumer)模式、供应链体系和数字化运营方式，深入挖掘目标消费者和新生代消费者需求，围绕数字营销、品牌传播和大数据三个方面，为用户提供高品质的购物体验和服务。
“小鲸铺子”上线后，已在新京报以及小程序两大渠道拓展，用户可在新京报公众号，以及小程序商城购买到“小鲸铺子”的精选商品。商城现有产品主要涵盖日用百货、休闲小食、家居厨卫、美妆个护、服装配饰、健康养生、生活趣品等全品类商品。
“小鲸铺子”电商平台以“幸福生活就这么简单”为品牌理念，竭力打造成优质品质消费者的专属购物圈。商城内有着最新的好物动态、丰富的潮流产品、匠心打造的品牌态度，同时也集合了海内外潮流品牌，从时尚穿搭、护肤用品到生活细节，为消费者搜罗精致生活的优质好物。
新京报社社长宋甘澍表示，“小鲸铺子”是新京报社推动全面转型、在经营领域做的一个有益尝试。同时，在后疫情时期，希望此举能够助力产业经济复苏、打造消费新场景，为消费者与优质品牌商之间搭建一条沟通、交流与互惠的渠道。
新京报电商平台总经理李孟鹏表示，“小鲸铺子”电商平台正式上线后，将携手众多优质品牌商，为消费者提供更多更好的优质产品，为幸福生活助力。下一步，平台将会不断优化，丰富产品品类，为消费者优选更多好物，同时加强与供应商的合作，实现互利共赢。
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