奇安信正式登陆科创板 发行价格56.1元/股

人民网北京7月22日电（记者毕磊）今天上午，奇安信科技集团股份有限公司（下称“奇安信”）正式挂牌交易。公司证券代码为688561，发行价格56.1元/股。今日开盘报价121.01元/股，总市值约822亿元。

“此次募资将投入基于未来网络形态的安全攻防系统建设，涵盖了网络安全行业多个重点和前沿领域。”奇安信董事长齐向东说，“公司在终端安全、大数据态势感知、物联网安全等新兴领域及‘新赛道’上进行了重点布局，抢占了市场先机，增强了盈利能力。这次在科创板发行上市，是奇安信发展的新起点。”

据招股书披露，奇安信此次募资拟重点投向六大项目，包括建设云和大数据安全防护与管理运营中心、工业互联网安全服务中心等。其中网络空间测绘与安全态势感知平台项目拟建立从防范到提前感知、预判再到响应的三位一体的安全体系。

(责编：毕磊、夏晓伦)