“大道康庄”人民网全媒体调研行

兰州七里河：“小百合”撬动精准扶贫“大产业”

任妍 魏怡

2020年07月22日15:31 来源：人民网-财经频道

这里是甘肃省兰州市，这里被称为“中国百合之都”。兰州市七里河区农村面积占总面积的90%，贫困面较大，贫困程度深。近年来，随着以百合产业为代表的特色农产品销路打通，产业扶贫新路正引领着七里河区99.79%的农民顺利脱贫，老百姓的日子也愈发红火起来。

一花引得百花开，百花捧出盛景来。7月20日，“大道康庄”人民网全媒体调研记者团走进甘肃省兰州市七里河区西果园镇，实地感受在百合产业带动下，当地贫困户生活发生的喜人变化。

7月，正值百合花花期。甘肃爽口源生态科技股份有限公司大棚内，一朵朵产业之花正在盛开。（魏怡/摄）

百合产业蓬勃发展 带动农户脱贫致富

“现在家中收入稳定提高了，2019年安装了净水设备，2020年安装了一体式马桶，我们的生活质量也提高了。”采访中，曾是七里河区鹞子岭村建档立卡贫困户的豆万龙向记者讲述了自己的脱贫故事。豆万龙家中共有6口人，母亲赵玉莲患有长期慢性病，常年依赖药物。2013年纳入建档立卡贫困户，2014年退出。近年来，在党和当地政府的关怀下，在各级部门及帮扶责任人的共同努力下，家中收入稳步提高。

对豆万龙来说，种植百合是一条脱贫好路子。“家里10亩余地，年均收入2万元，我还是圈滩村小组组长。下一步，计划进一步扩大百合种植面积，再增加家庭收入。” 豆万龙表示。

据当地人介绍，兰州七里河区地处高海拔地区，平均气温低、降水量小，尤其是后山地区大多不适宜种植小麦等需要更多光热的粮食作物。但却比较符合兰州百合喜温凉、好湿润、忌酷热的生理特征，出产的兰州百合味道甘甜鲜美，瓣大、肉厚、色白如玉，纤维少，有“兰州百合甲天下”的美誉，销售价格也优于其他产地的食用百合，是产区农民经济收入的主要来源和农户脱贫、增收的支柱产业。

七里河区西果园镇镇长窦燕琴告诉记者，原产地七里河区西果园镇等地区的兰州百合生长周期长、独头率高、质地紧实，是七里河区最具特色的农产品。目前，从事百合种植的农户已基本摆脱贫困，很多农户在城里买了房，也有了一定的积蓄，日子过得很红火。

谈及百合产业发展状况，七里河区农业局局长王锡智表示，随着市场活力逐步激活，百合产业日趋规模化。不但加速构建起“企业＋合作社＋农户”“企业＋农户”“合作社＋农户”利益联系机制，而且形成了以兰州百合城为中心，辐射带动周边地区百合产业发展的局面。截至目前，全区具有规模百合冷藏库68座，百合加工企业191家。

此外，百合系列产品也得到了持续研发，净片真空包装兰州百合、兰州百合干、百合粉等产品都已上市销售。2019年百合出口量达到463.1吨，出口创汇超过602万美元，基本形成了种植、储藏、加工、销售、研发一条龙的百合产业发展格局。

扶贫车间内，工人们身穿白色作业服，戴着口罩和手套，在精心挑选优质百合瓣，拒绝坏芯、烂片、发黄片瓣的混入，深加工产品包装，保质期可达90天。（魏怡/摄）

扶贫车间：把“工作”带到家门口

“家里盖了新房子，孩子们现在也都在镇上上学了，在家门口就业，能在赚钱的同时兼顾家庭，现在的日子是一天比一天好起来了！”西果园镇草源村村民曹鹏霞接受记者采访时，满脸都是幸福的样子。

把“就业边缘人”变成产业工人 ，在七里河区，记者看到了这种双赢的乡村产业发展模式。

在甘肃爽口源生态科技股份有限公司二层走廊的入口处，一块金晃晃的牌匾上印刷着“扶贫车间”四个醒目大字。车间内，绿色的地面打扫得干干净净，操作台上一尘不染，工人们身穿白色作业服，戴着口罩和手套，在各自的岗位上紧张有序地忙碌着。他们的主要工作是把清洗干净、加工后的百合装进消毒过的包装碗中。

曹鹏霞就是“扶贫车间”的一员。曹鹏霞告诉记者，自己家有13亩地，种植的都是百合。她说，兰州百合“生三年、养三年、长三年”。一颗顶级百合走上餐桌要经历两次移栽、三段生长，历时9年。每当农活不忙的时候，自己都会来车间工作。

她说，从2016年开始来这里工作，到现在已经工作3年多了，已经成长为一名合格的熟练工，收入大幅提升了。如今，她一天可以装300多碗百合，每月的工资能达到4000多元。

据甘肃爽口源董事长吕斐斌介绍称，这个百合系列产品精深加工“扶贫车间”，不仅提升了兰州百合产品附加值和市场竞争力，扶贫车间还摇身一变，成为稳就业的“蓄水池”，安置了周边农村近百名乡村妇女进厂务工，并在原料分拣、货物搬运、种植采收等方面解决了500多名季节性短期工的就业问题。同时，采用“折资量化、分红到户”的方式，让西果园镇鹞子岭村73户贫困户、246人贫困人口参与享受公司生产线的发展红利，家庭收入显著增加。

在企业的冷藏库中，存放着许多从农户处收购来的百合。（任妍/摄）

政府加码扶持 电商加速赋能

脱贫致富快，还需产业带。当前，产业扶贫是解决贫困地区生存和发展问题的重要路径之一。发展产业，促进贫困地区“输血式扶贫”向“造血式扶贫”转变，是新阶段中国实现精准脱贫的重要路径。

王锡智介绍称，近年来，政府对当地百合产业的扶持力度不断增大。省委省政府出台了《甘肃省支持百合产业发展实施方案》，市委市政府出台了《兰州百合产业发展规划（2016—2020年）》，成立了“兰州百合研究所”，同时，七里河区也制定出台了《七里河区百合产业发展规划（2016—2020年）》和《七里河区推进乡村振兴发展现代农业奖补扶持办法》等政策性文件，加大项目支撑和政策保障力度。

此外，随着电子商务的迅速发展，百合产业日趋现代化。

王锡智表示，兰州百合已经形成多元化的销售网络。一是百合加工销售企业线上线下销售快速发展，在191家百合加工销售企业中，已有28家企业通过政府入驻淘宝、天猫、阿里巴巴和三维商城等电子商务平台，开展线上销售业务。二是兰州市线上销售百合系列产品的店铺蓬勃发展，在200多家百合系列产品的店铺中，有130多家开展了线上销售业务。三是为进一步促进电子商务蓬勃发展，不断构建村级电商服务网点，带动后山贫困地区特色农产品的销售，截至2019年底，已建成区级电子商务公共服务中心1个，村级电商服务点13个，形成了“互联网+”三级电商销售服务体系。

谈及接下来对于百合产业如何助力脱贫不返贫时，王锡智指出，七里河区将把推动产业发展作为关键环节，依托百合产业优势，探索乡村发展新模式，推动“输血式”扶贫向“造血式”扶贫发展，想方设法谋划项目，打赢七里河区脱贫攻坚战。

“我们将从提升企业抱团发展意识、提升百合品质产量、强化龙头企业带动、延伸精深加工链条、拓宽产品销售渠道、加大品牌保护力度、深度挖掘百合文化等七大方面着重发力，继续坚持走好精准扶贫、脱贫致富不返贫的稳路子。”王锡智说。

(责编：任妍、孙阳)