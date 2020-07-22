联合国世界粮食计划署携手快手开展念想饭局公益挑战赛，助力贫困地区儿童营养餐项目

新冠疫情在全球蔓延，每天我们很多人在念想的，是那些与亲朋好友错过的欢聚饭局。但还有很多孩子正在念想的，是今天能吃到什么。2020年，新冠疫情将脆弱家庭和孩子推向饥饿的边缘, 3.7亿依靠学校提供营养餐的学龄儿童面临着严重的营养不良和发育迟缓的风险。为助力在疫情影响下贫困地区儿童学校营养餐项目，联合国世界粮食计划署（WFP）联合快手发起了“念想饭局”公益挑战赛，在快手端内征集用户分享对他们有特殊意义的一顿饭或者一道美食视频。7月20日，活动正式结束，共征集超过1800个作品，活动专题页累计曝光量超过8亿。
6月26日，念想饭局公益挑战赛正式在快手启动。除了邀请用户分享美食视频之外，活动还鼓励参与者向世界粮食计划署捐赠，助力世界粮食计划署在柬埔寨、老挝开展的学校营养餐项目，在中国湖南湘西和广西靖西开展的学龄前儿童营养改善试点项目。
联合国世界粮食计划署提供拯救生命的紧急粮食援助，通过可持续发展改变上千万人的生活。世界粮食计划署在全球逾80个国家开展行动，为处于冲突、灾难中的脆弱群体提供粮食援助。
WFP自从2020年1月初入驻快手以来，与快手合作展开了系列合作，目前账号拥有46.2万粉丝。
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