国美直播带货常态化 将不断完善数字化本地零售体系

人民网北京7月22日电（记者毕磊）今日，国美零售宣布将与央视新闻联手在全国31个省份巡回举行直播带货活动。

国美零售总裁王俊洲表示，以“本地化直播零售模式”为代表的新型消费不仅能够激活消费，还能实现经济转型升级，在疫情后的经济复苏中发挥着重要作用。国美与央视新闻及众多一线品牌厂商联手，发挥地方特色，提供好货好服务，精准挖掘区域性消费潜力，助推经济发展。

王俊洲指出，今年以来，带货直播一夜之间成为企业和地方激发消费活力的利器。国美大胆创新，加速线下线上深度融合速度，走出了以“知识型内容+顶级IP+场景”的特色之路。

据了解，在这次的全国巡回直播中，央视新闻与国美将针对性地助力区域性特色产品上架，如黑龙江大米、东北冷面以及木耳等农副产品，通过将地方名优特商品带进直播间，可以更有力地拉进消费者与直播间的距离，带动全国消费者享受全国优质产品的同时，也帮助重点区域地区经济发展。另外，国美与央视新闻在直播中，将携手品牌厂商为各地提供更多具有当地特色的商品及便捷的物流服务。通过在全国31个省份巡回带货直播，国美APP上线不久的“门店”频道、“闪店送”等服务更好地落地。

今年下半年以来，国内疫情虽然受到抑制，但家电业仍面临巨大的增长压力，加上国际贸易的挑战，所以要继续挖掘内需的潜力。王俊洲说，零售行业正向全面数字化发展，与央视新闻合作不仅可以激活消费市场，助力国家经济复苏，对国美而言，这也是完善国美数字化本地零售体系的关键一步。

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