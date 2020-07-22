浪潮云海OS获得全球私有云平台“Leader”评级

【环球网科技综合报道】近日，GlobalData公布最新的全球私有云解决方案评估报告，浪潮云海OS在全球同类产品中晋升为最高“Leader”评级，超过Cisco CloudCenter Suite、OracleCloud at Customer和VMware vCloud Suite。

对人工智能、大数据、边缘计算等新兴技术的集成与融合，进而形成云融数智的全栈能力，是浪潮云海OS获得“Leader”评级的核心原因之一。据浪潮方面介绍，目前，云海OS具备最广泛的异构计算、网络、存储资源的池化能力，可实现X86、ARM、MIPS、Power等多类型通用芯片及GPU、FPGA等不同协处理器的统一调度管理，同时通过虚拟机、裸机或容器环境的构建，以软件定义实现跨技术平台的云环境灵活切换，从而满足不同业务场景对IT资源的个性需求。

与此同时，强大的多云和混合云管理功能也是浪潮云海OS获得私有云平台最高评级的另一重要原因。浪潮云海OS通过InCloudManager实现了强大且完善的数字基础设施管理功能，包括完整的堆栈服务管理、精细化运营管理、增强的混合云管理、协作的云边管理、自动化管理、多云（OpenStack / K8S /边缘云）管理、跨云迁移等，可以帮助客户轻松管理日趋复杂多变的云环境。与此同时，云海OS也可提供丰富的AI全堆栈服务，从AI资源池化、AI训练环境构建、AI推理部署到AIOps自动化管理等层面提供完整的AI资源调度和管理服务。

GlobalData分析师认为，“浪潮云海OS是‘交钥匙’的私有云解决方案，提供了一系列必要且完整的软件堆栈，具备显而易见的市场竞争优势。未来，浪潮云海OS可能受益于浪潮对边缘计算基础设施的持续投资，边缘计算可优化组织的核心私有云部署。”浪潮最近的一项边缘举措包括在2020年5月推出一种新的边缘计算服务器NE5250，用于计算密集型人工智能（AI）应用程序，包括自动驾驶汽车、智慧城市和智慧家庭。（一鸣）

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