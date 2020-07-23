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面对收入减少、支出增多的压力

开源节流 浙江稳财政惠民生（经济聚焦）

本报记者  李中文  方  敏

2020年07月23日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　受疫情影响，浙江省不少地区第一季度财政收入减少、支出增多。面对压力，浙江开源节流，一方面，积极争取专项债券，多措并举推动企业复工复产；另一方面，打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”，政府过起紧日子。

　　在财政资金紧张得到缓解的状况下，浙江继续把财政资金用在百姓身上、用在发展上，支持“六稳六保”，带动民生和经济领域持续稳定发展。

　　

　　受疫情影响，不少地区在第一季度收入减少、支出增多，财政承担一定压力。浙江也不例外。

　　面对紧张的财政收支形势，浙江多地一方面努力挖潜增收，另一方面打好“铁算盘”、过起紧日子。近来，记者在浙江多地调研发现，财政压力已得到较大缓解。

　　争取专项债券，财政贴息助复产

　　针对前期财政压力，浙江多地着力挖潜。

　　近段时间以来，绍兴市上虞区引进区外税源，并积极争取免抵调库指标。同时，加强了非税收入征收管理，并重点关注土地出让进度，落实了年初既定的土地出让规模。

　　“我们还积极争取政府专项债券。在年初已经上报38亿元项目的基础上，进一步梳理出13个具有一定收益的卫生、交通基础设施项目，包括邵逸夫医院绍兴院区、329国道北移等，申报债券资金52.2亿元，合计已申报90亿元专项债券。”上虞区财政局企业科科长许华平说。

　　源头多了，财政池的活水才能源源不断。开拓税源，浙江多地近来多措并举，着力推动企业复工复产。

　　4月16日，台州上线“政企通”财政专项资金管理平台，将产业奖补资金整合到一个平台办理，“一网通办”实现政策兑现“零次跑”，企业申报材料和兑付时间大幅缩减。同时，增强部门协同，加快资金拨付，全力助推企业复工复产复销。

　　绍兴市则在全省率先对人民银行再贷款进行财政贴息，以2.1亿元的财政贴息资金，撬动全市再贷款总金额201亿元，占全省额度的29%，为防疫企业和6982家小微企业雪中送炭。

　　同时，浙江多地开展管家式服务，全力推进企业复工复产。前不久，上虞区驻企指导员连秋山给恒安（浙江）家庭生活用品有限公司带去了一个好消息，企业获得了2500万元扶持资金。得益于区里开展的管家式服务，公司财务部长江添福递交的申请材料，只用了一个工作日就办结了。

　　“当前，我们加快兑现各类财政涉企政策资金，为加大企业保障、提振企业信心输送财政力量。”许华平说，“企业复工快，缴税就及时，整个财政链条就顺畅了，走上了良性循环。”

　　打好“铁算盘”，政府过紧日子

　　“可开可不开的会坚决不开、可办可不办的培训坚决不办。各部门和单位举办会议、培训一般在政府办公场所内部进行，或采用网络视频方式进行……”这是近期丽水市政府部门的工作原则，为各项会议、培训戴上“金箍”。

　　围绕财政运转的预算、执行等环节，浙江多地打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”。

　　在台州，对非刚性、非重点项目支出压减幅度不低于5%，日常公用经费支出定额压减10%，“三公”经费支出压减不低于5%，会议类、培训类、宣传类项目压减不低于25%。

　　在嘉兴嘉善县，政府部门规定：在年初预算安排一般性支出压减的基础上再压减10%，再压减非刚性、非重点项目支出10%，节庆、展会、论坛财政资金压减率高于20%。

　　在绍兴，市政府明确：对一般公共预算安排的部门预算结余结转资金，剔除基础设施建设、政府采购、科研项目等刚性支出后原则上压减25%；“三公”经费压减幅度不低于5%；对非刚性、非重点项目支出压减幅度不低于10%。

　　文件刚下发，各级政府部门已纷纷响应。许华平介绍：“目前，已严格执行规定，除疫情防控需要外，原则上不再研究出台新的增支政策，必须出台的会充分考虑财政可承受能力。”

　　把钱用在发展上，支持“六稳六保”

　　目前，随着复工复产工作持续推进，浙江各地财政紧张的情况已有效缓解。在疫情防控常态化的背景下，财政资金该如何使用呢？

　　“把钱用在百姓身上，用在发展上，支持‘六稳六保’”，成为多地使用财政资金的共性。

　　生活饮用水保障一直是农民群众普遍关心的问题。截至目前，杭州市富阳区共投入杭州民生实事项目资金预算6.6亿元。在充足资金的支持下，100多个村的农村饮用水项目正在加紧建设中。

　　与此同时，“四好农村路”项目当下也在同步推进中。此前，富阳区万市镇杨家村村民调侃说“走一趟回村的路，得‘蹦蹦跳跳’着走”。今年，富阳区计划投入资金3.5亿元实施农村公路提升改造75公里。目前，“四好农村路”已累计拨付建设资金6400余万元，随着大笔资金注入，杨家村的这条路目前已经完成修复。

　　除了民生领域，带动经济发展也是财政资金的主要流向。

　　“线路搭接施工工作已经结束，经验收合格可投入系统运行。”6月8日晚7时29分，随着衢宁铁路龙泉段火车站站前广场供电线路的合闸送电，龙泉市火车站站前区块市政基础设施工程正式通电，这为衢宁铁路9月底开通运营奠定了坚实基础。

　　站前区块市政基础设施工程项目建设单位负责人季万钧介绍，作为龙泉市火车站新线路项目，已获投资2332.6万元，其中财政拨款1119万元。在充足资金的带动下，新线路项目建设提质增速。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月23日 10 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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