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河南虞城“综治信用家庭”贷款促进乡村振兴和乡村治理

金融活水来 两朵花儿开

本报记者  毕京津

2020年07月23日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　2018年春节后，粽子订单纷至沓来，河南省虞城县界沟镇邢营村的徐侠影正准备大干一场，租来的冷库却出了状况。储藏温度不够低，粽子存货大量变质，一下子损失30多万元。

　　粽子消费具有周期性，平时生产，特定时点集中销售，所以储藏是关键。痛定思痛，这位2015年放弃高薪返乡创业的中国农业大学研究生、1989年出生的“女汉子”，决定自建冷库。

　　然而，粗略一算，建一个不大的冷库，就要50多万元！损失这么大，钱从哪里来？掏空积蓄，借遍亲友，还差10多万元。“先盘下土地使用权，建一点是一点！”徐侠影表面上嘴倔，背地里发愁。

　　“怎么不贷款？”村支书了解困难后，主动上门。

　　“在村里创业，没有抵押物，也没人愿意担保。这咋贷款？”徐侠影说。

　　“咱虞城农信社推出‘综治信用家庭’贷款，既不要抵押也不要担保！”

　　“有这好事？”徐侠影张大嘴巴。

　　原来，2018年初，虞城县创设综治信用家庭贷款“福农贷”，综治办牵头，各部门参与，只要村民遵纪守法、诚实守信、品行良好，被评为“综治信用家庭”，就能获得县农信社的授信，贷款无需抵押和担保。

　　等徐侠影填完信用等级与授信评价表上列明的信用记录、遵纪守法、道德新风等16项评分内容，通过村里初评后，村支书就把填表交到了镇里。镇综治办牵头，派出所、司法所、民政所、财政所等联合审核，根据她的综治信用表现，严格复评，随后再报送县综治办和农信社进行终评。一个礼拜评审结束，徐侠影和丈夫获评“综治信用家庭”，25万元授信额度随之开通。

　　听到村支书带来的好消息，徐侠影不敢相信。她瞪大眼睛，点开专用APP，按照流程，轻点几下，三年期25万元贷款一下到账。

　　“我用不了这么多呀，借多了还得多付利息！”

　　“随借随还，用多少算多少利息，你再试试！”

　　听完村支书讲解，徐侠影又试了一次，成功退回去10万元贷款，但额度还在，可以在3年内随时借贷，她高兴得一晚上没睡觉。

　　钱一到账，冷库3个月就建好了，徐侠影2019年销售额达100多万元。

　　“给‘综治信用家庭’贷款，共产党员、退役军人、好媳妇、乡贤孝子、道德模范等加分，赌博、打架、失信、老赖，全都一票否决，我们贷给的都是村里的能人、好人，不怕不还钱。加上各部门和村干部的有效监督，运行3年来，到期收回率超过99.9%。”虞城县农信联社主任靳光先说。

　　据统计，截至目前虞城县农信社已为2万多户“综治信用家庭”授信25亿元，3年来累计用信金额已超过40亿元，间接带动社会投资50亿元。

　　“综治信用能贷款，这对引导农村形成遵纪守法、崇尚道德风范的氛围，起到了积极的促进作用，推动了乡村社会有效治理。可以说，一股金融创新的活水，同时浇灌了乡村振兴和乡村治理的两朵花！”虞城县委书记朱东亚说。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月23日 10 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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