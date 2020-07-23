四川规上工业增加值增2.5%

本报成都7月22日电 （记者王永战）记者从近日召开的四川省推动制造业高质量发展现场会上获悉：今年上半年，四川省第二产业增加值8170.29亿元，同比增长1.5%，在三大产业中增速最快；第二产业中，规模以上工业增加值同比增长2.5%，增速比全国平均水平高3.8个百分点，比一季度回升3.4个百分点。

今年以来，四川将“农业多贡献、工业挑大梁、投资唱主角、消费促升级”作为发展着力点。面对新冠肺炎疫情影响，四川正发挥工业对稳增长的中流砥柱作用。其中，制造业增加值占全省规模以上工业增加值比重超过80%，有力拉动经济增长0.5个百分点，成为最强劲的支撑力量。

下一步，四川将把“新基建”摆在突出位置，加快推进国家数字经济创新发展试验区建设，加大科技创新力度，扎实推动川渝制造业协作共兴。做大做强重点产业、骨干企业，开展园区“亩均效益”综合评价，筑牢制造业高质量发展的重要支撑。

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 10 版）

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